Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Августа
+31...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.29 KZT
  • €1 = 487.28 KZT
  • 1 RUB = 4.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:15

Просмотров: 0

Когда заработают новые модульные туалеты за 87 миллионов в Актау

Предположительную дату озвучили в городском акимате.

Фото из архива lada.kz
На сегодня еще проходит подключение пяти новых общественных модульных туалетов к центральным инженерным сетям. После этого они начнут функционировать.

График работы и стоимость посещения новых туалетов будут уточнены после того, как их введут в эксплуатацию.

Вероятнее всего, как предположили чиновники, санузлы заработают через неделю.

Касательно же уже имеющихся платных туалетов в городе, то они все функционируют, как заверили в акимате.

1. 15 микрорайон, возле полицейского участка на берегу моря;
2. Подземный туалет в 15 микрорайоне, набережная;
3. Возле «Скальной тропы» в 4А микрорайоне;
4. В 4А микрорайоне на спуске к морю от памятника Тарасу Шевченко;
5. В 4А микрорайоне, возле ресторана «Карвон», на берегу моря;
6. В парке «Акбота».

Все они работают в понедельник с 18:00 до 00:00, а в остальные дни с 12:00 до 00:00.
Стоимость с одного человека - 100 тенге.

Также имеются туалеты, построенные при поддержке предпринимателей:

в 9А микрорайоне, возле инсталляции «I love Aktau» (на стадии подключения к инженерным коммуникациям) и на набережной в районе жилого массива «Приморский». График работы будет таким же: понедельник - 18:00-00:00, в остальные дни с 12:00 до 00:00. Стоимость посещения 100 тенге.

Напомним, власти потратили 87 млн тенге на установку пяти общественных туалетов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика