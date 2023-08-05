Когда заработают новые модульные туалеты за 87 миллионов в Актау

Фото из архива lada.kz
На сегодня еще проходит подключение пяти новых общественных модульных туалетов к центральным инженерным сетям. После этого они начнут функционировать.
График работы и стоимость посещения новых туалетов будут уточнены после того, как их введут в эксплуатацию.
Вероятнее всего, как предположили чиновники, санузлы заработают через неделю.
Касательно же уже имеющихся платных туалетов в городе, то они все функционируют, как заверили в акимате.
1. 15 микрорайон, возле полицейского участка на берегу моря;
2. Подземный туалет в 15 микрорайоне, набережная;
3. Возле «Скальной тропы» в 4А микрорайоне;
4. В 4А микрорайоне на спуске к морю от памятника Тарасу Шевченко;
5. В 4А микрорайоне, возле ресторана «Карвон», на берегу моря;
6. В парке «Акбота».
Все они работают в понедельник с 18:00 до 00:00, а в остальные дни с 12:00 до 00:00.
Стоимость с одного человека - 100 тенге.
Также имеются туалеты, построенные при поддержке предпринимателей:
в 9А микрорайоне, возле инсталляции «I love Aktau» (на стадии подключения к инженерным коммуникациям) и на набережной в районе жилого массива «Приморский». График работы будет таким же: понедельник - 18:00-00:00, в остальные дни с 12:00 до 00:00. Стоимость посещения 100 тенге.
Напомним, власти потратили 87 млн тенге на установку пяти общественных туалетов.
График работы и стоимость посещения новых туалетов будут уточнены после того, как их введут в эксплуатацию.
Вероятнее всего, как предположили чиновники, санузлы заработают через неделю.
Касательно же уже имеющихся платных туалетов в городе, то они все функционируют, как заверили в акимате.
1. 15 микрорайон, возле полицейского участка на берегу моря;
2. Подземный туалет в 15 микрорайоне, набережная;
3. Возле «Скальной тропы» в 4А микрорайоне;
4. В 4А микрорайоне на спуске к морю от памятника Тарасу Шевченко;
5. В 4А микрорайоне, возле ресторана «Карвон», на берегу моря;
6. В парке «Акбота».
Все они работают в понедельник с 18:00 до 00:00, а в остальные дни с 12:00 до 00:00.
Стоимость с одного человека - 100 тенге.
Также имеются туалеты, построенные при поддержке предпринимателей:
в 9А микрорайоне, возле инсталляции «I love Aktau» (на стадии подключения к инженерным коммуникациям) и на набережной в районе жилого массива «Приморский». График работы будет таким же: понедельник - 18:00-00:00, в остальные дни с 12:00 до 00:00. Стоимость посещения 100 тенге.
Напомним, власти потратили 87 млн тенге на установку пяти общественных туалетов.
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