Жители Актау пожаловались на закрытый новый туалет на набережной

Фото местного жителя Ерлана
У местного жителя Ерлана, к сожалению, не получилось посетить новый модульный туалет на «Солдатском» пляже. Касса в туалете не работала. Двери также все были закрыты.
В городском акимате еще раз напомнили, что на сегодня проходит подключение пяти новых общественных модульных туалетов к центральным инженерным сетям. После этого они начнут функционировать.
График работы и стоимость посещения новых туалетов будут уточнены позже.
Скорее всего, как отметил чиновники, санузлы заработают через неделю.
Касательно же уже имеющихся платных туалетов в городе, то они все функционируют, как заверили в акимате.
Напомним, власти потратили 87 млн тенге на установку пяти общественных туалетов.
В городском акимате еще раз напомнили, что на сегодня проходит подключение пяти новых общественных модульных туалетов к центральным инженерным сетям. После этого они начнут функционировать.
График работы и стоимость посещения новых туалетов будут уточнены позже.
Скорее всего, как отметил чиновники, санузлы заработают через неделю.
Касательно же уже имеющихся платных туалетов в городе, то они все функционируют, как заверили в акимате.
Напомним, власти потратили 87 млн тенге на установку пяти общественных туалетов.