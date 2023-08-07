Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 07 Августа
+32...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.29 KZT
  • €1 = 487.28 KZT
  • 1 RUB = 4.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:47

Просмотров: 706

Жители Актау пожаловались на закрытый новый туалет на набережной

Неработающим модульным туалетом в 1 микрорайоне остался недоволен местный житель. В городском акимате сообщили, когда заработают новые туалеты.

Фото местного жителя Ерлана
У местного жителя Ерлана, к сожалению, не получилось посетить новый модульный туалет на «Солдатском» пляже. Касса в туалете не работала. Двери также все были закрыты.



В городском акимате еще раз напомнили, что на сегодня проходит подключение пяти новых общественных модульных туалетов к центральным инженерным сетям. После этого они начнут функционировать.

График работы и стоимость посещения новых туалетов будут уточнены позже.

Скорее всего, как отметил чиновники, санузлы заработают через неделю.

Касательно же уже имеющихся платных туалетов в городе, то они все функционируют, как заверили в акимате.

Напомним, власти потратили 87 млн тенге на установку пяти общественных туалетов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Sportikus
  • Papirosso
 Argallo (Посетители) Сегодня, 09:48
Туалет по цене 3х комнатной квартиры, который развалится за год)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 09:41
Главное, чтобы эти варвары из акимата, не трогали камыши и кусты вдоль моря... Я вообще удивляюсь, как сюда вообще ездят туристы, или они с собой возят Био туалеты, но такой трешак у нас с этим делом...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика