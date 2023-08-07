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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 2638

Скоростной режим в районе Тёплого пляжа в Актау изменили

С 60 км/час до 80 км/в час изменили максимальную скорость на автодороге в районе Тёплого пляжа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр из видео со страницы Na_dorogah_Aktau
В рубрике «Народные новости» опубликовали фото с установленным знаком «Конец населённого пункта» в районе моста через водозаборный канал ТОО «МАЭК».

Скоростной режим в районе Тёплого пляжа в Актау изменили


- Ехали в сторону баз отдыха, проезжая мост водозаборного канала, заметил знак конец города Актау перечеркнут, значит, по правилам можно ехать 90, а все едут 60 (фото на обратном пути сделано, тут уже в город заехали). Вопрос к полиции, так сколько можно ехать после этих знаков, так как много «сергеков» установлено, - отметил автор фото.

Между тем водители сообщают о том, что сегодня, 7 августа, знаки, обозначающие начало и конец населенного пункта «Актау» вновь перенесли, теперь уже в район базы отдыха «Tree of Life». Редакция ожидает комментарий по этому поводу.

В пресс-службе департамента полиции региона пояснили, что скоростной режим в районе Тёплого пляжа был изменён - с 60 км/ч до 80 км/ч.

- Скоростной режим в районе Тёплого пляжа был изменён с 60 километров в час до 80 километров в час по просьбе населения в средствах массовой информации, а также учитывая интенсивность движения и пропускную способность данной автомобильной дороги, - отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что решение изменения скоростного режима было принято в соответствии с требованиями пункта 2 главы 10 Правил дорожного движения Республики Казахстан.

Напомним, в социальных сетях разгорелся нешуточный спор между автовладельцами Актау касательно светофора и знака «Движение без остановки запрещено» на перекрестке перед железнодорожным переездом на автодороге Актау - базы отдыха.

Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» перед железнодорожным переездом, по дороге в сторону баз отдыха временно демонтировали. Это было связано с заменой его на новый, в рамках работ по содержанию.



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Комментарии ( 5 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:31
Цитата: strana.kz
вот вот а дальше что после 17 км?

Ездить как на соревнованиях, считать каждый километр держать в голове. Дурдом.
Цитата: strana.kz
народ в их некомпетентность прям носом окунает

универсальные полицейские однако. Евро-)
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:23
Цитата: master_kz
80 на 17 км.


вот вот а дальше что после 17 км?

Ohotnik,

знаете почему? потому что, народ в их некомпетентность прям носом окунает
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 15:16
Неужели кто-то прислушивается к мнению народа?
 
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  • strana.kz
 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:15
Между тем водители сообщают о том, что сегодня, 7 августа, знаки, обозначающие начало и конец населенного пункта «Актау» вновь перенесли, теперь уже в район базы отдыха «Tree of Life». Редакция ожидает комментарий по этому поводу.

позавчера там стоял знак начало населенного пункта а сразу за ним этот желтый знак 80 на 17 км. Вводят в заблуждение а потом штрафы выписывают. до куда можно ехать с этими 80 км\ч так и непонятно, до какого места он действует.
 
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  • Dilda
  • master_kz
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:33
Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» перед железнодорожным переездом


он не действует перед светофором

но специалист их Департамента сказала обратное, что знак в приоритете.
ну как так?

в том году уже поднимали эту тему и начальник ГАИ сказал что не надо останавливаться.
а теперь обратное. Ну что говорятправила?
кто главней светофор или знак

что за цирк?
 
 

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