Скоростной режим в районе Тёплого пляжа в Актау изменили

Кадр из видео со страницы Na_dorogah_Aktau
В рубрике «Народные новости» опубликовали фото с установленным знаком «Конец населённого пункта» в районе моста через водозаборный канал ТОО «МАЭК».
- Ехали в сторону баз отдыха, проезжая мост водозаборного канала, заметил знак конец города Актау перечеркнут, значит, по правилам можно ехать 90, а все едут 60 (фото на обратном пути сделано, тут уже в город заехали). Вопрос к полиции, так сколько можно ехать после этих знаков, так как много «сергеков» установлено, - отметил автор фото.
Между тем водители сообщают о том, что сегодня, 7 августа, знаки, обозначающие начало и конец населенного пункта «Актау» вновь перенесли, теперь уже в район базы отдыха «Tree of Life». Редакция ожидает комментарий по этому поводу.
В пресс-службе департамента полиции региона пояснили, что скоростной режим в районе Тёплого пляжа был изменён - с 60 км/ч до 80 км/ч.
- Скоростной режим в районе Тёплого пляжа был изменён с 60 километров в час до 80 километров в час по просьбе населения в средствах массовой информации, а также учитывая интенсивность движения и пропускную способность данной автомобильной дороги, - отметили в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что решение изменения скоростного режима было принято в соответствии с требованиями пункта 2 главы 10 Правил дорожного движения Республики Казахстан.
Напомним, в социальных сетях разгорелся нешуточный спор между автовладельцами Актау касательно светофора и знака «Движение без остановки запрещено» на перекрестке перед железнодорожным переездом на автодороге Актау - базы отдыха.
Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» перед железнодорожным переездом, по дороге в сторону баз отдыха временно демонтировали. Это было связано с заменой его на новый, в рамках работ по содержанию.
- Ехали в сторону баз отдыха, проезжая мост водозаборного канала, заметил знак конец города Актау перечеркнут, значит, по правилам можно ехать 90, а все едут 60 (фото на обратном пути сделано, тут уже в город заехали). Вопрос к полиции, так сколько можно ехать после этих знаков, так как много «сергеков» установлено, - отметил автор фото.
Между тем водители сообщают о том, что сегодня, 7 августа, знаки, обозначающие начало и конец населенного пункта «Актау» вновь перенесли, теперь уже в район базы отдыха «Tree of Life». Редакция ожидает комментарий по этому поводу.
В пресс-службе департамента полиции региона пояснили, что скоростной режим в районе Тёплого пляжа был изменён - с 60 км/ч до 80 км/ч.
- Скоростной режим в районе Тёплого пляжа был изменён с 60 километров в час до 80 километров в час по просьбе населения в средствах массовой информации, а также учитывая интенсивность движения и пропускную способность данной автомобильной дороги, - отметили в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что решение изменения скоростного режима было принято в соответствии с требованиями пункта 2 главы 10 Правил дорожного движения Республики Казахстан.
Напомним, в социальных сетях разгорелся нешуточный спор между автовладельцами Актау касательно светофора и знака «Движение без остановки запрещено» на перекрестке перед железнодорожным переездом на автодороге Актау - базы отдыха.
Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» перед железнодорожным переездом, по дороге в сторону баз отдыха временно демонтировали. Это было связано с заменой его на новый, в рамках работ по содержанию.