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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:17

Просмотров: 1913

Подачу электроэнергии в ряд населенных пунктов ограничили в Мангистау

Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива lada.kz
В связи с ремонтом энергоблока №3, который находился в аварийном состоянии, и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» по команде диспетчера Национального Диспетчерского Центра АО «КЕГОК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии в Мангистауской области на время проведения ремонтных работ:

- по городу Жанаозен (частично) и близлежащим селам;
- в части населенных пунктов Мангистауского района;
- по городу Форт-Шевченко и населенным пунктам Тупкараганского района;
- части населенных пунктов Мунайлинского района;
- части населенных пунктов Каракиянского района.

Общая выработка электроэнергии на ТОО «МАЭК» - 545 МВт. В данный момент из-за вынужденной остановки двух энергоблоков электростанцией выработка составляет 245 МВт.

Ограничений в населённых пунктах по водоснабжению нет.

Больницы и социальные объекты первой необходимости обеспечиваются электроэнергией.

Над устранением причин аварии работает оперативный штаб под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб.

Специалистами МАЭК подана срочная заявка на ремонт энергоблока №3 до 24:00 14 августа.

В 17:00 11 августа по энергоблоку №3 приступили к ремонту турбины и разборке ЩКА (щеточно-контактный аппарат) генератора, в 21:30 закончили разборку ЩКА. Каждые два часа производится съем замеров сопротивления изоляции обмотки ротора генератора и статора для сравнения изменений показаний замеров в зависимости от температуры металла (постепенное остывание обмотки статора и ротора).

Работники комбината прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы энергоблока.

Также специалистами МАЭК подана срочная заявка на ремонт энергоблока №1 до 16 августа для выполнения ремонтных работ на котле энергоблока.

К ремонтным работам на энергоблоке №1 специалисты приступят после расхолаживания котла энергоблока.

Оперативным штабом принимаются меры по безопасному ограничению промышленных объектов в пользу подачи электроэнергии для бытовых потребителей.



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Комментарии ( 7 )

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БО (Посетители) Вчера, 23:53
Цитата: AQTAUman
МАЭК окончательно добили

Да нет,мы становимся свидетелями битвы между "прошлым и будущим..."
 
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  • Iron man
 AQTAUman (Посетители) Вчера, 23:34
Выражаясь словами легендарного комбинатора Остапа Бендера applause Мы на пороге грандиозного шухера boyan МАЭК окончательно добили..
 
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  • Iron man
 Toni.S.Toni.S (Посетители) Вчера, 23:11
Наше государство пытается малыми усилиями решить большую проблему. Требуется полная реконструкция и модернизация МАЭКа. При том, что государство должно взять на себя все затраты. Вести государственный контроль за деятельностью МАЭКа (финансовый и материальный учет).
Если проблему не решить сейчас, то уже в следующем году нашу область ждет полный коллапс. Вся область остановиться, туризму и добычи нефти придет конец.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Toni.S.Toni.S
  • Банкир
  • Iron man
 Имярек (Посетители) Вчера, 21:45
А почему не ограничеть ёкимат, полицаев,и других бездельников? Они бесполезны

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Iron man
 babe (Посетители) Вчера, 20:37
Vohazab,
Замёрзнем однозначно!
 
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 Vohazab (Посетители) Вчера, 20:21
Толи ещё будет! Пугает то, что зима впереди.
 
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 Ingul (Посетители) Вчера, 18:41
Это уже воспринимается как обыденность.
 
 

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