Подачу электроэнергии в ряд населенных пунктов ограничили в Мангистау

В связи с ремонтом энергоблока №3, который находился в аварийном состоянии, и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» по команде диспетчера Национального Диспетчерского Центра АО «КЕГОК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии в Мангистауской области на время проведения ремонтных работ:



- по городу Жанаозен (частично) и близлежащим селам;

- в части населенных пунктов Мангистауского района;

- по городу Форт-Шевченко и населенным пунктам Тупкараганского района;

- части населенных пунктов Мунайлинского района;

- части населенных пунктов Каракиянского района.



Общая выработка электроэнергии на ТОО «МАЭК» - 545 МВт. В данный момент из-за вынужденной остановки двух энергоблоков электростанцией выработка составляет 245 МВт.



Ограничений в населённых пунктах по водоснабжению нет.



Больницы и социальные объекты первой необходимости обеспечиваются электроэнергией.



Над устранением причин аварии работает оперативный штаб под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб.



Специалистами МАЭК подана срочная заявка на ремонт энергоблока №3 до 24:00 14 августа.



В 17:00 11 августа по энергоблоку №3 приступили к ремонту турбины и разборке ЩКА (щеточно-контактный аппарат) генератора, в 21:30 закончили разборку ЩКА. Каждые два часа производится съем замеров сопротивления изоляции обмотки ротора генератора и статора для сравнения изменений показаний замеров в зависимости от температуры металла (постепенное остывание обмотки статора и ротора).



Работники комбината прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы энергоблока.



Также специалистами МАЭК подана срочная заявка на ремонт энергоблока №1 до 16 августа для выполнения ремонтных работ на котле энергоблока.



К ремонтным работам на энергоблоке №1 специалисты приступят после расхолаживания котла энергоблока.



Оперативным штабом принимаются меры по безопасному ограничению промышленных объектов в пользу подачи электроэнергии для бытовых потребителей.