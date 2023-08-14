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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: 14-08-2023, 09:37

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Сокращение нефтяников на месторождении «Дунга» в Мангистау: работникам предложили работу в сервисной компании

В компании «TOTAL E & P Dunga» на нефтегазовом месторождении «Дунга» прокомментировали ситуацию с сокращением штата. Там подтвердили, что мероприятия по оптимизации рабочих мест, действительно, проводятся в целях повышения качества работ.

Кадр из видеообращения работников
Высвобождение рабочих мест, как сообщили в компании, проводится в порядке и соответствии с трудовым законодательством. Причины разъяснили и вручили уведомление 11 работникам.

- Учитывая положение и многолетний опыт в компании, им было предложено в качестве альтернативной опции расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон с выплатой компенсации в размере четырех месячных заработных плат. Помимо этого, компанией было предложено сокращаемым работникам трудоустройство в сервисной аутсорсинговой компании с сохранением заработной платы, надбавкой в пять процентов к окладу и выплатой премии по день расторжения, - сообщили в компании.

В настоящее время, как заявляют в «TOTAL E & P Dunga», пятеро работников согласились с альтернативным предложением и в ближайшее время приступят к работе в новой компании. Другим работникам будет дано дополнительное время для принятия решения.

- По заявлению работников данная ситуация была рассмотрена на площадке областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и предотвращению трудовых конфликтов под председательством заместителя акима области Каната Кульджанова, в которой также приняли участие работники, представители компании и профсоюза. Управлением государственной инспекции труда по региону запланировано проведение проверки на предмет соблюдения требований трудового законодательства в процессе проводимого сокращения, по результатам которой будет дано соответствующее заключение, - сообщили в компании.

В «TOTAL E & P Dunga» говорят, что на заседании комиссии работники выразили переживания, касающиеся обеспеченности трудоустройством их в дальнейшем в предлагаемой компании, на что руководство компании заверило людей а стабильности работы сервисной компании и сохранении заработной платы для работников.

- Дополнительно сообщаем, что компания «TOTAL E & P Dunga» проводит мероприятия по оптимизации в целях повышения качества работ, и примет все необходимые меры по сохранению стабильности в коллективе, - говорят в компании.

Напомним, порядка двух десятков работников компании «TOTAL E & P Dunga» записали видеообращение.




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