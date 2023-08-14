Авария на МАЭК: введение режима ЧС в Мангистау пока не рассматривается

Иллюстративное фото из архива lada.kz
На заседании оперативного штаба после аварии на МАЭК обсуждался вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации.
- Рассматривается вопрос о введении ЧС. Пока мы посчитали, что данные меры не дадут того эффекта, так как режим ЧС позволяет лишь ввести ограничения в отношении госзакупок. В данном случае нас поддерживает системный оператор - АО «KEGOC», который будет нам распределять по 80 мВт, - пояснил Жумабай Карагаев.
Напомним, 13 августа в связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии. В регионе введена «веерная» подача электроэнергии.
- Рассматривается вопрос о введении ЧС. Пока мы посчитали, что данные меры не дадут того эффекта, так как режим ЧС позволяет лишь ввести ограничения в отношении госзакупок. В данном случае нас поддерживает системный оператор - АО «KEGOC», который будет нам распределять по 80 мВт, - пояснил Жумабай Карагаев.
Напомним, 13 августа в связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии. В регионе введена «веерная» подача электроэнергии.
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