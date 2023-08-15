Антикор проверит акимат Актау за неработающие туалеты

Фото из архива Lada.kz
Департамент Антикоррупционной службы по Мангистауской области изучил государственные закупки и выявил несоответствия в процедурах подписания актов выполненных работ по установке модульных туалетов, на которые были потраче 87 миллионов тенге.
- Несмотря на то, что фактические работы не были выполнены, отдел жилищно-коммунального хозяйства через два дня после подписания договора перечислил поставщику полную сумму в размере 87 миллионов тенге, - говорится в сообщении антикоррупционного органа.
Данный факт зарегистрирован в книге учета информации и направлен в департамент внутреннего государственного аудита для проведения соответствующей проверки.
- В случае подтверждения нарушений по результатам аудиторской проверки, будут приняты меры в установленном законом порядке, - добавили в антикоррупционной службе.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Актау потратили 87 миллионов тенге на установку пяти общественных туалетов.
- Несмотря на то, что фактические работы не были выполнены, отдел жилищно-коммунального хозяйства через два дня после подписания договора перечислил поставщику полную сумму в размере 87 миллионов тенге, - говорится в сообщении антикоррупционного органа.
Данный факт зарегистрирован в книге учета информации и направлен в департамент внутреннего государственного аудита для проведения соответствующей проверки.
- В случае подтверждения нарушений по результатам аудиторской проверки, будут приняты меры в установленном законом порядке, - добавили в антикоррупционной службе.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Актау потратили 87 миллионов тенге на установку пяти общественных туалетов.
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