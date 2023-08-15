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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:52

Просмотров: 1319

Как и на что были потрачены выделенные на установку туалетов 87 миллионов тенге в Актау

В городской администрации ответили на заявление антикоррупционной службы о том, что со стороны отдела жилищно-коммунального хозяйства средства были перечислены заблаговременно поставщику услуг. Как оказалось, им является государственное коммунальное предприятие, которое на 100 процентов принадлежит городскому акимату.

Фото предоставлено городским отделом ЖКХ
В акимате города прокомментировали заявление антикоррупционной службы о том, что установленные на набережной общественные туалеты не работают. По заверению городских властей, из пяти модульных туалетов уже функционируют четыре – ещё один установят в ближайшее время.

Как и на что были потрачены выделенные на установку туалетов 87 миллионов тенге в Актау


- На сегодняшний день четыре из пяти модульных туалетов введены в эксплуатацию. Что касается пятого туалета, то по первоначальному плану его должны были установить на площади «Ынтымақ». Однако, жители близлежащих домов выразили недовольство выбором места для установки. Из-за этого приняли решение установить пятый туалет на прибрежной зоне 14 микрорайона. Так как данный участок находится отдаленно от точек для подключения к инженерно-коммуникационной инфраструктуре, ожидается, что в эксплуатацию его введут в течение 20 дней, - говорится в сообщении отдела ЖКХ.

Как и на что были потрачены выделенные на установку туалетов 87 миллионов тенге в Актау


В городской администрации рассказали, что договор на установку самих модульных туалетов был заключен с определенным поставщиком на основании поступивших коммерческих предложений.

- Необходимо отметить, что поставщик модульных туалетов ранее неоднократно поставлял подобного рода туалеты для АО «КазАвтожол» с целью развития придорожного сервиса. Касательно заявления антикоррупционной службы о том, что со стороны отдела ЖКХ средства были перечислены заблаговременно поставщику услуг, хотим пояснить, что основным поставщиком услуг в данном случае является государственное коммунальное предприятие, которое на 100 процентов принадлежит городскому акимату. В этой связи средства на проведение процедур закупа необходимых материалов и прочих элементов, а также самих туалетов были заранее перечислены данной компании, - пояснили в акимате Актау.

Согласно смете расходов, на установку данных модульных туалетов, закуп осуществлялся поэтапно: приобретение самих модульных туалетов, необходимых материалов для проведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также строительно-монтажных, земельных и пуско-наладочных работ. Работы по подключению и приобретению насосов были проведены отдельными этапами.

Как и на что были потрачены выделенные на установку туалетов 87 миллионов тенге в Актау


- Общая сумма составила 87 миллионов тенге. Стоимость туалетов в количестве пяти штук составила 61 миллион тенге. Стоимость каждого туалета - 12 200 000 тысяч тенге. Остальные средства в размере 26 миллионов тенге были направлены на подведение инфраструктуры (вода, электроснабжение и водоотведение), - заключили в отделе ЖКХ города.



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Комментарии ( 8 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 17:28
На первом фото вижу что крайний туалет для инвалидов, а как они на коляске запрыгивать будут.
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 17:19
По заверению городских властей, из пяти модульных туалетов уже функционируют четыре
А по заверению тех кто чуть не обгадился на набережной не работают.А в среднем получается все пучком.Деньги перечислили значит все в порядке.
 
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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 16:58
Цитата: Кари
Туалет по цене 1-комнатной квартиры


Сосед двушку продал в галерейном доме за 10, 5 млн. Не с самым плохим ремонтом.

Контейнер стоит 1500 долларов (размером с два таких туалета), унитаз 50 тысяч тенге, раковина 30 тысяч. Ёршик 1500 тенге. Освежитель воздуха 1100 тенге.

Я думаю все всё понимают, ну кроме контролирующих органов.

На всякий случай: https://astana.satu.kz/Tualet-iz-kontejnera.html

podmig
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 16:46
Туалет по цене 1-комнатной квартиры ah1n1
 
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  • Sensation
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:31
Ух ты, туалеты заработали все таки?
Проверка должна быть проведена, даже в ЛАДЕ было много комментариев по поводу этих общественных туалетов и то что они не работают несмотря на заверения акимата.
Также, раз уж проводится мониторинг социальных сетей, то антикоррупционной службе нужно провести проверку по деятельности отдела ЖКХ акимата и их подрядчика ТОО "Green City Aktau" касательно вопроса озеленения и полива деревьев и кустарников. Очень интересно наверное будет узнать как уже нагремевшее ТОО образованное в 2022 году в этом же году получило тендер от акимата и справляется с задачей так что аж от жители "заливаются" недовольством в статьях про этот аспект в ЛАДЕ. Мир всем!

https://www.lada.kz/aktau_news/society/102283-opyt-raboty-odin-mesyac-chinovniki




-aktau-opredelili-kompaniyu-ozelenitelya-na-pyat-let.html
 
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Argallo (Посетители) Сегодня, 15:40
Это похоже не на современный туалет, а на какой-то сортир для заключенных...
 
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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 15:22
Цитата: xerox
Один большой объем получил некий ТОО что ли?


Да, именно так. Один большой объём.
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 15:18
Кто нибудь может мне объяснить, почему модули полиции, туалеты, остановки, намазхана (в Карагие) на одном "дизайне",под одну копирку: мрачно коричневые, отталкивающе. Один большой объем получил некий ТОО что ли?
 
 

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