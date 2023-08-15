Как и на что были потрачены выделенные на установку туалетов 87 миллионов тенге в Актау

В акимате города прокомментировали заявление антикоррупционной службы о том, что установленные на набережной общественные туалеты не работают. По заверению городских властей, из пяти модульных туалетов уже функционируют четыре – ещё один установят в ближайшее время.- На сегодняшний день четыре из пяти модульных туалетов введены в эксплуатацию. Что касается пятого туалета, то по первоначальному плану его должны были установить на площади «Ынтымақ». Однако, жители близлежащих домов выразили недовольство выбором места для установки. Из-за этого приняли решение установить пятый туалет на прибрежной зоне 14 микрорайона. Так как данный участок находится отдаленно от точек для подключения к инженерно-коммуникационной инфраструктуре, ожидается, что в эксплуатацию его введут в течение 20 дней, - говорится в сообщении отдела ЖКХ.В городской администрации рассказали, что договор на установку самих модульных туалетов был заключен с определенным поставщиком на основании поступивших коммерческих предложений.- Необходимо отметить, что поставщик модульных туалетов ранее неоднократно поставлял подобного рода туалеты для АО «КазАвтожол» с целью развития придорожного сервиса. Касательно заявления антикоррупционной службы о том, что со стороны отдела ЖКХ средства были перечислены заблаговременно поставщику услуг, хотим пояснить, что основным поставщиком услуг в данном случае является государственное коммунальное предприятие, которое на 100 процентов принадлежит городскому акимату. В этой связи средства на проведение процедур закупа необходимых материалов и прочих элементов, а также самих туалетов были заранее перечислены данной компании, - пояснили в акимате Актау.Согласно смете расходов, на установку данных модульных туалетов, закуп осуществлялся поэтапно: приобретение самих модульных туалетов, необходимых материалов для проведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также строительно-монтажных, земельных и пуско-наладочных работ. Работы по подключению и приобретению насосов были проведены отдельными этапами.- Общая сумма составила 87 миллионов тенге. Стоимость туалетов в количестве пяти штук составила 61 миллион тенге. Стоимость каждого туалета - 12 200 000 тысяч тенге. Остальные средства в размере 26 миллионов тенге были направлены на подведение инфраструктуры (вода, электроснабжение и водоотведение), - заключили в отделе ЖКХ города.