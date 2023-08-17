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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:42

Просмотров: 1629

Передадут ли МАЭК «КазМунайГазу», ответил министр энергетики

Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) в режиме аварии – из трех блоков все три в ремонте, заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, в приоритете стоит вопрос - не кто будет управлять комбинатом, а кто будет финансировать модернизацию предприятия.

Фото из архива Lada.kz
На брифинге в Павлодарской области министра энергетики Алмасадама Саткалиева спросили о необходимости передачи МАЭК под управление «КазМунайГаз» или «Самрук-Казына». Ранее такое мнение высказывал экс-советник министра энергетики Олжас Байдильдинов, назвав МАЭК хронически убыточным предприятием.

- По МАЭКу следует задать вопрос не в том, кто будет владеть данной станцией. В настоящий момент, как вы знаете, станцией управляет акимат Мангистауской области. И достаточно хорошую команду профессионалов они собрали, обеспечивая текущую эксплуатацию и ремонт. Тут вопрос в финансировании программ, которые требуются для восстановления данной станции, - сказал Саткалиев, комментируя ситуацию на брифинге.



По словам министра, МАЭК находится в аварийной ситуации - ремонтные работы ведутся сразу на трех энергоблоках.

- Мы сейчас ускоренно завершили ремонт одного из блоков, другие тоже по плану вводиться будут до начала отопительного сезона. То есть, станция к зиме будет готова. В отопительный сезон электроэнергия будет обеспечена, - заверил глава минэнерго.

Он заверил, что АО «KEGOC» до конца года завершит строительство электролинии 220 киловольт, которая увеличит возможность поставки энергии в мангистауский энергоузел из Уральска, Атырау и Российской Федерации. Однако учитывая текущее состояние энергооборудования, риски остаются, поэтому минэнерго в своих планах уже начало предварительную работу по строительству нового энергоисточника.

Глава минэнерго добавил, что в прогнозный план данный энергообъект войдет и уже есть инвесторы, которые заинтересованы в строительстве, и они выезжают в регион.

- То есть, мы будем предлагать правительству кардинальное обновление энергоструктуры региона за счет строительства новых, более эффективных источников, - заключил Саткалиев.



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Комментарии ( 5 )

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  • rastolkuy
 Имярек (Посетители) Сегодня, 22:10
Ingul,
Им срока дать реальные надо!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • rastolkuy
 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:20
Государство было соучредителем этого ТОО "МАЭК".
Значит оно, и в первую очередь оно, соучастник развала комбината.
Вот "авторы" развала и должны финансировать ремонт МАЭК.
 
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  • rastolkuy
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 20:17
Короче ещё один разговор со стороны министра энергетики...ни о чём bazar очередное сотрясание воздуха beer2 это как в пословице у 7 нянек...дитя без глазу applauseуже теперь не знают кому ещё многострадальный МАЭК спихнуть beat эта проблема назревала годами, а не сейчас!!! Всё кто работал и продолжает работать на МАЭКе все говорили об обветшалом и вышедшем из строя оборудовании..и никому до этого не было дело...как говорится МАЭК кряхтел, свистел до последнего applause пока не грохнулся окончательно вот только после того все разом заахали да заохали...как же ..типа кина больше не будет..электричества закончилось boyan applause
 
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  • Iron man
  • rastolkuy
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 19:34
"- Мы сейчас ускоренно завершили ремонт одного из блоков", ускорители, это нагоняи, которые фактически приводят к не качественному ремонту, знаем, жизнь многому научила...
 
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  • arelav_74
  • maksimsh
  • Vohazab
  • rastolkuy
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:08
Великий сказочник...Парогазовую установку лет 10 как планируют и планируют...Вот и допланировались от безмозглости с убытками в миллиарды тенге...
 
 

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