Передадут ли МАЭК «КазМунайГазу», ответил министр энергетики

На брифинге в Павлодарской области министра энергетики Алмасадама Саткалиева спросили о необходимости передачи МАЭК под управление «КазМунайГаз» или «Самрук-Казына». Ранее такое мнение высказывал экс-советник министра энергетики Олжас Байдильдинов, назвав МАЭК хронически убыточным предприятием.



- По МАЭКу следует задать вопрос не в том, кто будет владеть данной станцией. В настоящий момент, как вы знаете, станцией управляет акимат Мангистауской области. И достаточно хорошую команду профессионалов они собрали, обеспечивая текущую эксплуатацию и ремонт. Тут вопрос в финансировании программ, которые требуются для восстановления данной станции, - сказал Саткалиев, комментируя ситуацию на брифинге.







По словам министра, МАЭК находится в аварийной ситуации - ремонтные работы ведутся сразу на трех энергоблоках.



- Мы сейчас ускоренно завершили ремонт одного из блоков, другие тоже по плану вводиться будут до начала отопительного сезона. То есть, станция к зиме будет готова. В отопительный сезон электроэнергия будет обеспечена, - заверил глава минэнерго.



Он заверил, что АО «KEGOC» до конца года завершит строительство электролинии 220 киловольт, которая увеличит возможность поставки энергии в мангистауский энергоузел из Уральска, Атырау и Российской Федерации. Однако учитывая текущее состояние энергооборудования, риски остаются, поэтому минэнерго в своих планах уже начало предварительную работу по строительству нового энергоисточника.



Глава минэнерго добавил, что в прогнозный план данный энергообъект войдет и уже есть инвесторы, которые заинтересованы в строительстве, и они выезжают в регион.



- То есть, мы будем предлагать правительству кардинальное обновление энергоструктуры региона за счет строительства новых, более эффективных источников, - заключил Саткалиев.