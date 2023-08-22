Младенец весом 6,8 кг родился в Актау

Младенец-богатырь весом свыше 6 килограммов родился в Актау.



Мать малыша - жительница Мунайлинского района, это ее четвертый ребенок. Как признаются врачи, она чувствует себя удовлетворительно. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения.



- Во время осмотра мы выявили, что у роженицы очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и решили, что роженице нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. Подобные случаи являются редкостью, ведь рождение младенцев с таким внушительным весом - это исключительное явление, - сообщили в областном перинатальном центре.



Ребенок вместе с мамой находились под присмотром врачей несколько дней, после чего их выписали домой. На момент выписки вес ребенка составлял 6 кг 280 граммов.



В акушерстве нередко встречаются случаи рождения детей с большим весом. Крупными считаются дети свыше четырех килограммов, а младенцев тяжелее 5000 граммов называют гигантами.