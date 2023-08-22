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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 19:54

Просмотров: 125

Младенец весом 6,8 кг родился в Актау

В Мангистауский областном перинатальном центре сообщили о рождении ребенка с богатырским весом - 6 кг и 880 граммов. Состояние младенца оценивают как удовлетворительное.

Иллюстративное фото:elements.envato.com
Младенец-богатырь весом свыше 6 килограммов родился в Актау.

Мать малыша - жительница Мунайлинского района, это ее четвертый ребенок. Как признаются врачи, она чувствует себя удовлетворительно. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения.

- Во время осмотра мы выявили, что у роженицы очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и решили, что роженице нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. Подобные случаи являются редкостью, ведь рождение младенцев с таким внушительным весом - это исключительное явление, - сообщили в областном перинатальном центре.

Ребенок вместе с мамой находились под присмотром врачей несколько дней, после чего их выписали домой. На момент выписки вес ребенка составлял 6 кг 280 граммов.

В акушерстве нередко встречаются случаи рождения детей с большим весом. Крупными считаются дети свыше четырех килограммов, а младенцев тяжелее 5000 граммов называют гигантами.



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