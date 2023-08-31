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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 411

Настоящий хаос: очереди в миграционном ЦОНе Актау сняли на видео

Жители Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобами на сервис в Центре обслуживания населения, расположенном в 21 микрорайоне. По словам горожан, они вынуждены часами стоять в очереди.

скриншот из видео
Огромную очередь в миграционном ЦОНе в Актау сняли на видео посетители центра.



- Мне нужно было зарегистрировать своего работника, так как он является мигрантом. У них то база не работала, то программа висла. Я не могу получить услугу уже целую неделю. Очередь онлайн не займешь, только живьем, при этом в самом здании стоит невыносимая духота, нет даже сидений, чтобы элементарно присесть. Специалисты в ЦОНе толком не отвечают на вопросы. В очередях скандалы, у людей уже не хватает терпения, - рассказала жительница Актау Жаннат.

Редакция ожидает комментарии от пресс-службы государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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  • OlegVak
  • Шевченко 81
  • Raiders
 Toni.S.Toni.S (Посетители) Сегодня, 19:42
Грустно и печально смотреть на достижение государства. Если говорить о нашем регионе, виноват наш Акимат и его кум в МАЭКе!
 
 

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