Настоящий хаос: очереди в миграционном ЦОНе Актау сняли на видео

Огромную очередь в миграционном ЦОНе в Актау сняли на видео посетители центра.







- Мне нужно было зарегистрировать своего работника, так как он является мигрантом. У них то база не работала, то программа висла. Я не могу получить услугу уже целую неделю. Очередь онлайн не займешь, только живьем, при этом в самом здании стоит невыносимая духота, нет даже сидений, чтобы элементарно присесть. Специалисты в ЦОНе толком не отвечают на вопросы. В очередях скандалы, у людей уже не хватает терпения, - рассказала жительница Актау Жаннат.



Редакция ожидает комментарии от пресс-службы государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.