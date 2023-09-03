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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 259

Аэропорт без Wi-Fi и долина для медитации: Путешественники из Беларуси оценили Мангистау

На канале YouTube о путешествиях «DREAM AND TRAVEL» путешественники из Беларуси опубликовали новое видео, где они делятся своими впечатлениями о достопримечательностях нашего края.

Кадр видео
Отсутствие WI-FI в аэропорту доставило гостям определенные хлопоты. Они были удивлены стоимости газа - для них он оказался очень дешевым. Купаться в Актау они не пожелали из-за заиливания, но зато остались в восторге от «Скальной тропы» и романтических закатов.

Мыс Жыгылган стал их первой точкой. По пути они повстречали немало пасущегося скота, свободно гуляющего по дороге.

Побывали путешественники в каньоне Капамсай, мечети Шакпак-ата, Долине шаров Торыш, горах Кокала и Шеркала, в Долине Айракты, в урочище Тузбаир, в урочище Кызылкуп (горы Тирамису), в урочище Бозжыра, горе Бокты, песках Сенека и плато Устюрт. Как признаются гости, они ощущали себя очарованными «странниками».

Стоит заметить, что Сергей и Валентина путешествуют уже более восьми лет по миру и делятся своими эмоциями.




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