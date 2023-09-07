Молодежь из Жанаозена выдвинула требования о трудоустройстве

Собравшиеся обращаются к Главе республики Касым-Жомарту Токаеву, акиму региона Нурлану Ногаеву, акиму Жанаозена Айбеку Косуакову и местным депутатам, и просят решить вопрос с трудоустройством.Молодые люди утверждают, что у них нет постоянной работы и они уже не раз обращались к чиновникам по этому поводу. Возле городского акимата в Жанаозене они готовы стоять до тех пор, пока их не трудоустроят.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата Жанаозена.