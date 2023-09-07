Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 4.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:23

Просмотров: 1076

Молодежь из Жанаозена выдвинула требования о трудоустройстве

Молодые люди записали видеообращение с требованием их трудоустроить на постоянную работу.

Кадр видео
Собравшиеся обращаются к Главе республики Касым-Жомарту Токаеву, акиму региона Нурлану Ногаеву, акиму Жанаозена Айбеку Косуакову и местным депутатам, и просят решить вопрос с трудоустройством.

Молодые люди утверждают, что у них нет постоянной работы и они уже не раз обращались к чиновникам по этому поводу. Возле городского акимата в Жанаозене они готовы стоять до тех пор, пока их не трудоустроят.

Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата Жанаозена.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tor1m (Посетители) Сегодня, 18:17
Ирон,Сейчас одних устроят, завтра другие придут требовать, и так до бесконечности, ну и конечно всем подавай нефтянке. Мест столько нет для трудоустройства, хотя кто хочет работает, конечно не в нефтянке, но зарабатывают причём нормально, своим физическим трудом...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
xerox (Посетители) Сегодня, 16:43
Это уже вроде было.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • xerox
  • Кинст
  • Tor1m
 Ирон (Посетители) Сегодня, 16:28
Эти тоже хотят в нефтянку.резиновый уменьшить мунай.

Эти тоже лезут в нефтянку. Резиновый уменьшиунай.юные мечтатели о милионах.у кого есть образование специальность.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика