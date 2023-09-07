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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 612

Жители Актау высказались о переименовании поселков Приморский и Приозерный

Пользователи сайта Lada.kz негативно восприняли новость о переименовании поселков Приморский и Приозерный.

Иллюстративное фото
Свои отзывы стали оставлять пользователи сайта Lada.kz к новости о переименовании поселков Приморский и Приозерный.

Наги_Актау:

«В нашей стране на отлично получается только переименования, остальные проблемы все уже давно решены, поскольку из оставшихся не сбывшихся желаний у людей только попасть в Рай».


Лулу:

«А кто людей спросил? Уже согласовали, что за названия нашли? От балды? Вам делать нечего, штаны просиживаете, людей сначала спросите! Этот вопрос уже поднимался и все были против! А у вас серьезнее вопросов решить нет, как этой лабудой заниматься! Поснимать всех к черту кто подписался! Вы свои дела покажите, что на благо народа сделали, а не вот эту демагогию».


Куато:

«Бред...».


Тася:

«Действительно, зачем? Опять обдираловка людей! Сколько документов надо будет переделывать. Лучше пустите деньги эти на те же дороги в этих поселках».


Placida:

«Название ужасные. Но, главный вопрос-зачем?».


bekenova:

«Больше некуда деньги девать? Сделайте побольше детских площадок и садиков для детей в перечисленных пунктах. Площадки в Приморском ужасные, дети со всего Приморска приходят в ЖК «Жемчужная», все поломали, настил порвали, но так как больше играть негде, безопасно, а средств дома не хватает на ремонт, приходится довольствоваться тем, что есть на сегодня».


Kain-Livesy:

«Второе слово даже знакомые казахи не знают, что означает. Просто набор букв?».


Кинст:

«Против!!!! Кому и чем помешали прежние названия? Или русские слова уже настолько режут слух?».


Око:

«Ужасные названия. Не надо переименовывать».


Напомним, на отчетной встрече с населением аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев заявил, что в настоящее время получено совместное решение областной ономастической комиссии, городских представительных и исполнительных органов, положительное заключение городского общественного совета по изменению названия Приморский на «Ақжелкен» и Приозерный на «Оймаша». В дальнейшем в органах юстиции будет проведена регистрация.



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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:33
Да чего уж там, давайте всё переименуем и закроем этот вопрос. С новыми названиями легче забыть старую историю. Гы-гы, останутся лишь Фетисов и Розовые Скалы, их уже нет и переименование им не грозит foo

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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