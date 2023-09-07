Жители Актау высказались о переименовании поселков Приморский и Приозерный

«В нашей стране на отлично получается только переименования, остальные проблемы все уже давно решены, поскольку из оставшихся не сбывшихся желаний у людей только попасть в Рай».

«А кто людей спросил? Уже согласовали, что за названия нашли? От балды? Вам делать нечего, штаны просиживаете, людей сначала спросите! Этот вопрос уже поднимался и все были против! А у вас серьезнее вопросов решить нет, как этой лабудой заниматься! Поснимать всех к черту кто подписался! Вы свои дела покажите, что на благо народа сделали, а не вот эту демагогию».

«Бред...».



«Действительно, зачем? Опять обдираловка людей! Сколько документов надо будет переделывать. Лучше пустите деньги эти на те же дороги в этих поселках».

«Название ужасные. Но, главный вопрос-зачем?».

«Больше некуда деньги девать? Сделайте побольше детских площадок и садиков для детей в перечисленных пунктах. Площадки в Приморском ужасные, дети со всего Приморска приходят в ЖК «Жемчужная», все поломали, настил порвали, но так как больше играть негде, безопасно, а средств дома не хватает на ремонт, приходится довольствоваться тем, что есть на сегодня».

«Второе слово даже знакомые казахи не знают, что означает. Просто набор букв?».

«Против!!!! Кому и чем помешали прежние названия? Или русские слова уже настолько режут слух?».

«Ужасные названия. Не надо переименовывать».