Жители Актау высказались о переименовании поселков Приморский и Приозерный

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Свои отзывы стали оставлять пользователи сайта Lada.kz к новости о переименовании поселков Приморский и Приозерный.
Наги_Актау:
Лулу:
Куато:
Тася:
Placida:
bekenova:
Kain-Livesy:
Кинст:
Око:
Напомним, на отчетной встрече с населением аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев заявил, что в настоящее время получено совместное решение областной ономастической комиссии, городских представительных и исполнительных органов, положительное заключение городского общественного совета по изменению названия Приморский на «Ақжелкен» и Приозерный на «Оймаша». В дальнейшем в органах юстиции будет проведена регистрация.
Наги_Актау:
«В нашей стране на отлично получается только переименования, остальные проблемы все уже давно решены, поскольку из оставшихся не сбывшихся желаний у людей только попасть в Рай».
Лулу:
«А кто людей спросил? Уже согласовали, что за названия нашли? От балды? Вам делать нечего, штаны просиживаете, людей сначала спросите! Этот вопрос уже поднимался и все были против! А у вас серьезнее вопросов решить нет, как этой лабудой заниматься! Поснимать всех к черту кто подписался! Вы свои дела покажите, что на благо народа сделали, а не вот эту демагогию».
Куато:
«Бред...».
Тася:
«Действительно, зачем? Опять обдираловка людей! Сколько документов надо будет переделывать. Лучше пустите деньги эти на те же дороги в этих поселках».
Placida:
«Название ужасные. Но, главный вопрос-зачем?».
bekenova:
«Больше некуда деньги девать? Сделайте побольше детских площадок и садиков для детей в перечисленных пунктах. Площадки в Приморском ужасные, дети со всего Приморска приходят в ЖК «Жемчужная», все поломали, настил порвали, но так как больше играть негде, безопасно, а средств дома не хватает на ремонт, приходится довольствоваться тем, что есть на сегодня».
Kain-Livesy:
«Второе слово даже знакомые казахи не знают, что означает. Просто набор букв?».
Кинст:
«Против!!!! Кому и чем помешали прежние названия? Или русские слова уже настолько режут слух?».
Око:
«Ужасные названия. Не надо переименовывать».
Напомним, на отчетной встрече с населением аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев заявил, что в настоящее время получено совместное решение областной ономастической комиссии, городских представительных и исполнительных органов, положительное заключение городского общественного совета по изменению названия Приморский на «Ақжелкен» и Приозерный на «Оймаша». В дальнейшем в органах юстиции будет проведена регистрация.