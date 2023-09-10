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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:07

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Фото со спящими на полу малышами прокомментировали в детском саду Актау

Пользователи Сети обсуждают фотографии, на которых дети спят на полу. В детском саду «Бесата» ответили на возмущения.

Фото детского сада «Бесата» с канала журналиста Михаила Козачкова
В Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова были опубликованы кадры, снятые в частном детском саду «Бесата» в Актау.

- Даже добавить нечего. То ли сад переполнен, как школы в разных регионах, то ли это какой-то особый вид ухода за детьми, - говорится в сообщении.


Фото со спящими на полу малышами прокомментировали в детском саду Актау


Дирекция детского сада «Бесата» заявила, что данные фотографии рассылает их бывший работник. Этими действиями он якобы пытается испортить репутацию дошкольного учреждения.

- Кровати есть для всех детей, но некоторые из малышей не желают спать на них, и их родители об этом знают, согласны. К тому же, на полу имеется ковер, на котором лежит матрац и покрывало, - говорят в руководстве.


Фото со спящими на полу малышами прокомментировали в детском саду Актау


На данный момент руководство детского сада наняло адвоката и намерено судиться с отправителем фото.



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