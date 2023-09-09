Пассажиры «зависли» в аэропорту Актау

Пассажиры, а их 150 человек, утверждают, что сегодня, 9 сентября, в 15:15 был запланирован рейс авиакомпании «FlyArystan» сообщением Актау-Шымкент.Сначала вылет был перенесён на 16:00, а позже на 16:50.Спустя время пассажирам сообщили, что отправление назначено в ночь на 10 сентября ориентировочно в 04:00.Причину задержки, по словам пассажиров, им не объясняют. Люди вызвали в аэропорт полицию.Lada.kz ожидает комментарий от авиакомпании.