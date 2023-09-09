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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:39

Просмотров: 522

На глазах детей: отлов собаки возмутил жителей Актау

Родители несовершеннолетних детей были разгневаны действиями работников службы по отлову собак. В компании прокомментировали ситуацию.

Фото жителей дома №31 в 4 микрорайоне
Жителей дома №31 в 4 микрорайоне возмутило то, что бродячую собаку, которую подкармливал весь дом, усыпили средь бела дня на глазах у малолетних детей.

Корреспондент Lada.kz обратился в компанию «ИП Абдол», которая обеспечивает отлов, передержку, мечение, регистрацию в базе, стерилизацию, вакцинацию бездомных кошек и собак. Там объяснили, что поступила жалоба от жительницы дома №31, которая сообщила, что на галерее бегает огромная бродячая собака, и женщина боится выйти из квартиры.

На глазах детей: отлов собаки возмутил жителей Актау


На место прибыли специалисты «ИП Абдол», которые транквилизировали (медикаментозный сон) животное у дверей заявительницы на 4 этаже без каких-либо свидетелей. После того, как собаку вынесли на улицу, собрались жильцы с первых этажей. То, что прибегут дети, никто не мог предугадать. Жители подняли панику.

- Людям объяснили, что животное не убили, а транквилизировали и доставили его на базу. Позже чипируем и проведём процесс кастрации. Спустя трое суток собаку отпустим на волю, - отметили в компании.





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