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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:01

Просмотров: 926

«Все выше и выше»: стройку высотного здания в центре Актау прокомментировали в ГАСК

Жителей 11 микрорайона возмутила реконструкция двухэтажного здания напротив дома №7, которая выросла в сооружение высотки. Комментарий по этому поводу предоставили в ГАСК Мангистауской области.

Фото автора
Жители дома №7 говорят, что начатая в прошлом году реконструкция двухэтажного здания перед их домом обернулась со временем в настоящее строительство многоэтажки.

«Все выше и выше»: стройку высотного здания в центре Актау прокомментировали в ГАСК


- Техника безопасности не соблюдалась с начала стройки. Мы по сей день обходим ее по проезжей части, а не по тротуару, как положено. Во-вторых, эта стройка создаст огромную нагрузку на инженерные сети, - возмущаются жители 11 микрорайона.


«Все выше и выше»: стройку высотного здания в центре Актау прокомментировали в ГАСК


В городском отделе архитектуры сообщили, что ГАСК провел проверку.

- Основные требования к процессу строительства соблюдены. Управлением проведена внеплановая проверка. Приняты меры административного взыскания ко всем участникам строительства за нарушения строительной дисциплины, - ответили в ГАСК.


Данный объект не является жилым домом, он коммерческий, пояснили в ведомстве.

Напомним, в конце 2022 года в городской администрации ответили, что по данному участку в прошлом году было выдано архитектурно-планировочное задание.



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