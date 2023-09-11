«Все выше и выше»: стройку высотного здания в центре Актау прокомментировали в ГАСК

- Техника безопасности не соблюдалась с начала стройки. Мы по сей день обходим ее по проезжей части, а не по тротуару, как положено. Во-вторых, эта стройка создаст огромную нагрузку на инженерные сети, - возмущаются жители 11 микрорайона.

- Основные требования к процессу строительства соблюдены. Управлением проведена внеплановая проверка. Приняты меры административного взыскания ко всем участникам строительства за нарушения строительной дисциплины, - ответили в ГАСК.