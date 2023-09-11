«Все выше и выше»: стройку высотного здания в центре Актау прокомментировали в ГАСК

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Жители дома №7 говорят, что начатая в прошлом году реконструкция двухэтажного здания перед их домом обернулась со временем в настоящее строительство многоэтажки.
В городском отделе архитектуры сообщили, что ГАСК провел проверку.
Данный объект не является жилым домом, он коммерческий, пояснили в ведомстве.
Напомним, в конце 2022 года в городской администрации ответили, что по данному участку в прошлом году было выдано архитектурно-планировочное задание.
- Техника безопасности не соблюдалась с начала стройки. Мы по сей день обходим ее по проезжей части, а не по тротуару, как положено. Во-вторых, эта стройка создаст огромную нагрузку на инженерные сети, - возмущаются жители 11 микрорайона.
В городском отделе архитектуры сообщили, что ГАСК провел проверку.
- Основные требования к процессу строительства соблюдены. Управлением проведена внеплановая проверка. Приняты меры административного взыскания ко всем участникам строительства за нарушения строительной дисциплины, - ответили в ГАСК.
Данный объект не является жилым домом, он коммерческий, пояснили в ведомстве.
Напомним, в конце 2022 года в городской администрации ответили, что по данному участку в прошлом году было выдано архитектурно-планировочное задание.
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