Впритык: Суд постановил снести самовольно построенное здание в Актау

- Если не ошибаюсь, должен быть разрыв между объектами шесть метров, - прокомментировал пользователь фотографию стройки.

Жители Актау пожаловались на плотную застройку в 17 микрорайоне города. На фотографии, отправленной одним из пользователей Сети, запечатлен процесс строительства двух зданий вплотную друг к другу.В управления государственного архитектурно-строительного контроля объяснили, что данный объект (ЖК «Кереге») строится без разрешительных документов и ведомстсвом уже приняты все меры административного взыскания к застройщику.- Наряду с этим, подано исковое заявление в судебные органы по сносу самовольной постройки. На сегодняшний день решение суда о сносе вступило в законную силу. Застройщик вправе обратится в Верховный суд по обжалованию решения суда первой и апелляционной инстанции, - говорится в сообщении управления.