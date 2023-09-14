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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 1331

Впритык: Суд постановил снести самовольно построенное здание в Актау

Местная администрация подала в суд на застройщика, выиграла и добилась решения о сносе недостроенного жилого дома. Об этом сообщил представитель управления государственного архитектурно-строительного контроля по Мангистау в ответ на жалобу горожан.

Фото пользователя Сети
Жители Актау пожаловались на плотную застройку в 17 микрорайоне города. На фотографии, отправленной одним из пользователей Сети, запечатлен процесс строительства двух зданий вплотную друг к другу.

Впритык: Суд постановил снести самовольно построенное здание в Актау


- Если не ошибаюсь, должен быть разрыв между объектами шесть метров, - прокомментировал пользователь фотографию стройки.


В управления государственного архитектурно-строительного контроля объяснили, что данный объект (ЖК «Кереге») строится без разрешительных документов и ведомстсвом уже приняты все меры административного взыскания к застройщику.

- Наряду с этим, подано исковое заявление в судебные органы по сносу самовольной постройки. На сегодняшний день решение суда о сносе вступило в законную силу. Застройщик вправе обратится в Верховный суд по обжалованию решения суда первой и апелляционной инстанции, - говорится в сообщении управления.



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Комментарии ( 3 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 19:53
К бабке не ходи-сноса не будет.
 
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 Маряк (Посетители) Сегодня, 19:00
Собака лает, караван идет
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Tankushka
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  • alixah
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:30
Мне кажется, что все это лишь красивые замашки.
Победителей не судят.
Неужели этот ГАСК не видел, что здание строится без уведомления и других разрешительных документов?
Не верится.
 
 

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