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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 310

Ущелье Ыбыкты-сай в Мангистау продолжают портить вандалы

На видео попал очередной акт вандализма: на ущелье Ыбыкты-сай в Мангистау появились новые надписи.

скриншот из видео
Нашумевшая история с актом вандализма на ущелье Ыбыкты-сай в Мангистау получила продолжение, сообщает Telegram-канал ZTB.

Ущелье Ыбыкты-сай в Мангистау продолжают портить вандалы


Гид из Мангистау Нурсултан Чабиков снял еще одно видео природной достопримечательности. Оказалось, что история с чиновником, сделавшим надпись при помощи отвертки и молотка в каньоне, ничему не научила других вандалов, и на уникальном месте появились другие надписи.



- Я бы даже сказал, что стало хуже. Недавно ездил в ущелье с туристом из Индии. Он был в шоке от всей этой "наскальной живописи", оставленной нашими людьми. Да еще и мусор везде лежит. К сожалению, наши люди не ценят и не уважают нашу природу, - рассказывает Нурсултан.

Он напоминает, что Ыбыкты сай - уникальный и красивый каньон. Местные называют эти скалы "ажурными" и "кружевными".

- Такое красивое и уникальное место нужно беречь. Мы хотим, чтобы акимат региона установил там охрану, следил за порядком, убирал мусор. Такому месту нужен контроль! К сожалению, пока на наши обращения никак не реагируют, а ущелье продолжает страдать. Ыбыкты Сай - наше природное достояние. Мы должны его сохранить для будущих поколений", - призывает уроженец Мангистау.

Ыбыкты Сай относится к древнейшим памятникам природы на территории Казахстана. Каньон образовался миллионы лет назад.



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Комментарии ( 2 )

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Businessman (Посетители) Сегодня, 15:10
По надписям видно, что это делают приезжие, не местные. Пока они не знали о существовании этих мест, все было нормально. А теперь разрекламировали на весь мир с целью развивать туризм - получайте результат. Прежде чем что-то начинать государство должно думать о последствиях.
 
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fox1167 (Посетители) Сегодня, 14:43
Недавно ездил в ущелье с туристом из Индии. Он был в шоке от всей этой "наскальной живописи", оставленной нашими людьми. Да еще и мусор везде лежит. К сожалению, наши люди не ценят и не уважают нашу природу

Это менталитет! Как говорится, можно человека вывезти из аула, но аул из человека---никогда!
 
 

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