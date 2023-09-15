Ущелье Ыбыкты-сай в Мангистау продолжают портить вандалы

- Я бы даже сказал, что стало хуже. Недавно ездил в ущелье с туристом из Индии. Он был в шоке от всей этой "наскальной живописи", оставленной нашими людьми. Да еще и мусор везде лежит. К сожалению, наши люди не ценят и не уважают нашу природу, - рассказывает Нурсултан.



- Такое красивое и уникальное место нужно беречь. Мы хотим, чтобы акимат региона установил там охрану, следил за порядком, убирал мусор. Такому месту нужен контроль! К сожалению, пока на наши обращения никак не реагируют, а ущелье продолжает страдать. Ыбыкты Сай - наше природное достояние. Мы должны его сохранить для будущих поколений", - призывает уроженец Мангистау.

