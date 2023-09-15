Ущелье Ыбыкты-сай в Мангистау продолжают портить вандалы

скриншот из видео
Нашумевшая история с актом вандализма на ущелье Ыбыкты-сай в Мангистау получила продолжение, сообщает Telegram-канал ZTB.
Гид из Мангистау Нурсултан Чабиков снял еще одно видео природной достопримечательности. Оказалось, что история с чиновником, сделавшим надпись при помощи отвертки и молотка в каньоне, ничему не научила других вандалов, и на уникальном месте появились другие надписи.
Он напоминает, что Ыбыкты сай - уникальный и красивый каньон. Местные называют эти скалы "ажурными" и "кружевными".
Ыбыкты Сай относится к древнейшим памятникам природы на территории Казахстана. Каньон образовался миллионы лет назад.
Гид из Мангистау Нурсултан Чабиков снял еще одно видео природной достопримечательности. Оказалось, что история с чиновником, сделавшим надпись при помощи отвертки и молотка в каньоне, ничему не научила других вандалов, и на уникальном месте появились другие надписи.
- Я бы даже сказал, что стало хуже. Недавно ездил в ущелье с туристом из Индии. Он был в шоке от всей этой "наскальной живописи", оставленной нашими людьми. Да еще и мусор везде лежит. К сожалению, наши люди не ценят и не уважают нашу природу, - рассказывает Нурсултан.
Он напоминает, что Ыбыкты сай - уникальный и красивый каньон. Местные называют эти скалы "ажурными" и "кружевными".
- Такое красивое и уникальное место нужно беречь. Мы хотим, чтобы акимат региона установил там охрану, следил за порядком, убирал мусор. Такому месту нужен контроль! К сожалению, пока на наши обращения никак не реагируют, а ущелье продолжает страдать. Ыбыкты Сай - наше природное достояние. Мы должны его сохранить для будущих поколений", - призывает уроженец Мангистау.
Ыбыкты Сай относится к древнейшим памятникам природы на территории Казахстана. Каньон образовался миллионы лет назад.