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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 490

Совершивший акт вандализма в ущелье Ыбыкты Сай чиновник культуры из Актобе уволился

Директор актюбинского дома культуры казахского общества слепых Манас Кошербаев после скандала в Мангистау написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщила руководитель управления культуры и развития языков Актюбинской области Алтынай Юнисова.

скриншот из видео
Директор актюбинского дома культуры казахского общества слепых Манас Кошербаев уволился по собственному желанию. Информацию об этом подтвердила руководитель управления культуры и развития языков Актюбинской области Алтынай Юнисова, сообщив, что мужчина добровольно написал заявление.

Накануне исполняющая обязанности руководителя отдела культуры и развития языков акимата г. Актобе Гульжайна Бисенгалиева рассказала корреспондентам "КТК", что директор дома культуры казахского общества слепых Актобе был на хорошем счету.
А после скандала сообщил им, что не знал о том, что запрещено выбивать надписи.

– Манас Маратулы Кошербаев – известный в области продюсер, певец. Мы его знаем только с хорошей стороны. По телефону он объяснил, что не знал о том, что запрещено надписи выбивать. Хотя, по его словам, рядом были запечатлены и нецензурные слова, - передает КТК со ссылкой на Гульжайну Бисенгалиеву.

Ранее чиновник попался на акте вандализма в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистауской области. Видеоролик опубликовали в социальных сетях. Позже в мужчине на видео узнали чиновника из Актобе.

После резонанса директор дома культуры для слепых Актобе записал видеообращение, на котором попросил прощения у всех казахстанцев. По его словам, он пытался исправить грубое слово, злого умысла у него было.



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Комментарии ( 2 )

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  • ЁмоЁ
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:18
Давай,До Свидания!!!!Если бы он это попытался сделать в Египте на пирамидах - то там получил бы реальный штраф и срок нехилый...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 12:37
дожить до седых волос и не знать то, что прививается с рождения.
 
 

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