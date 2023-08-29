Совершивший акт вандализма в ущелье Ыбыкты Сай чиновник культуры из Актобе уволился

скриншот из видео
Директор актюбинского дома культуры казахского общества слепых Манас Кошербаев уволился по собственному желанию. Информацию об этом подтвердила руководитель управления культуры и развития языков Актюбинской области Алтынай Юнисова, сообщив, что мужчина добровольно написал заявление.
Накануне исполняющая обязанности руководителя отдела культуры и развития языков акимата г. Актобе Гульжайна Бисенгалиева рассказала корреспондентам "КТК", что директор дома культуры казахского общества слепых Актобе был на хорошем счету.
А после скандала сообщил им, что не знал о том, что запрещено выбивать надписи.
– Манас Маратулы Кошербаев – известный в области продюсер, певец. Мы его знаем только с хорошей стороны. По телефону он объяснил, что не знал о том, что запрещено надписи выбивать. Хотя, по его словам, рядом были запечатлены и нецензурные слова, - передает КТК со ссылкой на Гульжайну Бисенгалиеву.
Ранее чиновник попался на акте вандализма в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистауской области. Видеоролик опубликовали в социальных сетях. Позже в мужчине на видео узнали чиновника из Актобе.
После резонанса директор дома культуры для слепых Актобе записал видеообращение, на котором попросил прощения у всех казахстанцев. По его словам, он пытался исправить грубое слово, злого умысла у него было.
Накануне исполняющая обязанности руководителя отдела культуры и развития языков акимата г. Актобе Гульжайна Бисенгалиева рассказала корреспондентам "КТК", что директор дома культуры казахского общества слепых Актобе был на хорошем счету.
А после скандала сообщил им, что не знал о том, что запрещено выбивать надписи.
– Манас Маратулы Кошербаев – известный в области продюсер, певец. Мы его знаем только с хорошей стороны. По телефону он объяснил, что не знал о том, что запрещено надписи выбивать. Хотя, по его словам, рядом были запечатлены и нецензурные слова, - передает КТК со ссылкой на Гульжайну Бисенгалиеву.
Ранее чиновник попался на акте вандализма в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистауской области. Видеоролик опубликовали в социальных сетях. Позже в мужчине на видео узнали чиновника из Актобе.
После резонанса директор дома культуры для слепых Актобе записал видеообращение, на котором попросил прощения у всех казахстанцев. По его словам, он пытался исправить грубое слово, злого умысла у него было.