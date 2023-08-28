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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 18

Чиновник культуры записал видео с извинениями после акта вандализма в Мангистау

Директор Дома культуры для слепых Актобе Манас Кошербаев записал видео, на котором попросил прощения у всех казахстанцев за нанесение надписи в каньоне Ыбыкты-Сай в Мангистауской области. По его словам, он пытался исправить грубое слово.

скриншот из видео
С видеообращением выступил директор Дома культуры для слепых Манас Кошербаев.



- Ущелье Ыбыкты сай – одно из чудесных и красивых мест Мангистау. Эта красивая, чудесная пещера исписана матерными словами. Мне просто хотелось исправить грубое слово на красивое имя. Я совершил ошибку. Нет людей, которые не ошибаются и не совершают оплошностей. Пожалуйста, не судите строго. В мыслях не было вредить историческому месту. Я прошу прощения у своих соотечественников, – сказал в обращении директор дома культуры казахского общества слепых в Актобе Манас Кошербаев.


Напомним, 26 августа 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчина при помощи молотка и отвёртки выбивает буквы на известковой стене живописного каньона Ыбыкты-Сай в Мангистауской области.

Позднее стало известно, что осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых города Актобе.



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