Чиновник культуры записал видео с извинениями после акта вандализма в Мангистау

скриншот из видео
С видеообращением выступил директор Дома культуры для слепых Манас Кошербаев.
- Ущелье Ыбыкты сай – одно из чудесных и красивых мест Мангистау. Эта красивая, чудесная пещера исписана матерными словами. Мне просто хотелось исправить грубое слово на красивое имя. Я совершил ошибку. Нет людей, которые не ошибаются и не совершают оплошностей. Пожалуйста, не судите строго. В мыслях не было вредить историческому месту. Я прошу прощения у своих соотечественников, – сказал в обращении директор дома культуры казахского общества слепых в Актобе Манас Кошербаев.
Напомним, 26 августа 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчина при помощи молотка и отвёртки выбивает буквы на известковой стене живописного каньона Ыбыкты-Сай в Мангистауской области.
Позднее стало известно, что осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых города Актобе.
- Ущелье Ыбыкты сай – одно из чудесных и красивых мест Мангистау. Эта красивая, чудесная пещера исписана матерными словами. Мне просто хотелось исправить грубое слово на красивое имя. Я совершил ошибку. Нет людей, которые не ошибаются и не совершают оплошностей. Пожалуйста, не судите строго. В мыслях не было вредить историческому месту. Я прошу прощения у своих соотечественников, – сказал в обращении директор дома культуры казахского общества слепых в Актобе Манас Кошербаев.
Напомним, 26 августа 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчина при помощи молотка и отвёртки выбивает буквы на известковой стене живописного каньона Ыбыкты-Сай в Мангистауской области.
Позднее стало известно, что осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых города Актобе.
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