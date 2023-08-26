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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:02

Просмотров: 282

Вандалом на видео в ущелье Мангистау оказался чиновник культуры

В мужчине на видео, который выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай, пользователи Сети узнали чиновника из Актобе. Появились подтверждающие комментарии.

Кадр видео
Активно обсуждаемый ролик, где некий мужчина вырезает на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай, получил продолжение. Пользователи стали предполагать, что человеком на видео является чиновник в сфере культуры в Актобе.

Под постом сначала появился комментарий департамента полиции региона. Там сообщили, что по данному факту устанавливается личность нарушителя. После чего на него будет составлен административный протокол.

Вандалом на видео в ущелье Мангистау оказался чиновник культуры


Сегодня же, 26 августа, с аккаунта отдела культуры и развития языков города Актобе также поступил ответ. Там подтвердили, что на видео, действительно, руководитель бюджетной организации. В настоящее время находится в трудовом отпуске. По выходу на работу с ним будет проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры.

Вандалом на видео в ущелье Мангистау оказался чиновник культуры


Напомним, вандал попал на видео в ущелье Ыбыкты Сай.




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