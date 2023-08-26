Вандалом на видео в ущелье Мангистау оказался чиновник культуры

Кадр видео
Активно обсуждаемый ролик, где некий мужчина вырезает на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай, получил продолжение. Пользователи стали предполагать, что человеком на видео является чиновник в сфере культуры в Актобе.
Под постом сначала появился комментарий департамента полиции региона. Там сообщили, что по данному факту устанавливается личность нарушителя. После чего на него будет составлен административный протокол.
Сегодня же, 26 августа, с аккаунта отдела культуры и развития языков города Актобе также поступил ответ. Там подтвердили, что на видео, действительно, руководитель бюджетной организации. В настоящее время находится в трудовом отпуске. По выходу на работу с ним будет проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры.
Напомним, вандал попал на видео в ущелье Ыбыкты Сай.
Под постом сначала появился комментарий департамента полиции региона. Там сообщили, что по данному факту устанавливается личность нарушителя. После чего на него будет составлен административный протокол.
Сегодня же, 26 августа, с аккаунта отдела культуры и развития языков города Актобе также поступил ответ. Там подтвердили, что на видео, действительно, руководитель бюджетной организации. В настоящее время находится в трудовом отпуске. По выходу на работу с ним будет проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры.
Напомним, вандал попал на видео в ущелье Ыбыкты Сай.
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