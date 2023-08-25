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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 1197

Вандал попал на видео в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау

Очередной случай вандализма зафиксировали на видео в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау. Мужчина с помощью молотка и предметом, похожим на отвертку, вырезал надпись на скале.

Кадр видео
В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого запечатлено, как в ущелье Ыбыкты Сай отдыхающий мужчина занимался вандализмом.

На кадрах видно, как мужчина с помощью молотка и предмета, похожим на отвертку, вырезал надпись на скале.



- Приехали туристам показать Ыбыкты Сай и Бозжыру. Но здесь, к сожалению, вандалы пишут свои имена на камнях, вообще позор, - возмущается автор видео.

Это не первый случай вандализма в Ыбыкты Сай. В мае 2023 года в ущелье Ыбыкты Сай отдыхающие развели костер для жарки шашлыков. Отдыхающих сняли на видео волонтёры «Клуба добряков Актау». Они уверены, что такое отношение наносит огромнейший урон природе и портит первозданный вид диких мест.



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Комментарии ( 6 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 16:39
Здесь был Вася
 
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Базелик (Посетители) Сегодня, 16:33
через 100-150 лет потомки говорящие на латинице будут пытаться расшифровать надписи на кириллице)))
 
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Tor1m (Посетители) Сегодня, 15:04
дорожник,
Через тысячу лет потомки будут говорить, вот наши предки оставили наскальные надписи на неизвестном нам языке... И пометят как памятники старины))).
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 14:53
Многие хотят оставить память о себе, методы у всех разные

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Кари (Посетители) Сегодня, 14:37
могли бы его остановить, пристыдить
 
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 шаман (Посетители) Сегодня, 14:09
у многих однотипная отговорка - моя земля что хочу то и делаю

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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