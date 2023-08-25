Вандал попал на видео в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау

Кадр видео
В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого запечатлено, как в ущелье Ыбыкты Сай отдыхающий мужчина занимался вандализмом.
На кадрах видно, как мужчина с помощью молотка и предмета, похожим на отвертку, вырезал надпись на скале.
- Приехали туристам показать Ыбыкты Сай и Бозжыру. Но здесь, к сожалению, вандалы пишут свои имена на камнях, вообще позор, - возмущается автор видео.
Это не первый случай вандализма в Ыбыкты Сай. В мае 2023 года в ущелье Ыбыкты Сай отдыхающие развели костер для жарки шашлыков. Отдыхающих сняли на видео волонтёры «Клуба добряков Актау». Они уверены, что такое отношение наносит огромнейший урон природе и портит первозданный вид диких мест.
На кадрах видно, как мужчина с помощью молотка и предмета, похожим на отвертку, вырезал надпись на скале.
- Приехали туристам показать Ыбыкты Сай и Бозжыру. Но здесь, к сожалению, вандалы пишут свои имена на камнях, вообще позор, - возмущается автор видео.
Это не первый случай вандализма в Ыбыкты Сай. В мае 2023 года в ущелье Ыбыкты Сай отдыхающие развели костер для жарки шашлыков. Отдыхающих сняли на видео волонтёры «Клуба добряков Актау». Они уверены, что такое отношение наносит огромнейший урон природе и портит первозданный вид диких мест.