Федерация MMA Казахстана объявила в розыск экс-акима Мангистау Алика Айдарбаева

- Тренеры и спортсмены Казахстанской Объединенной федерации ММА разыскивают действующего президента Федерации Алика Айдарбаева. Алик Серикович, просим вас выйти на связь со спортсменами! – говорится в сообщении на официальном Instagram-аккаунте федерации.



-Уважаемый Алик Айдарбаев! 16 областных федераций ММА + вновь образовавшие области и республиканская федерация РК. Решите вопрос. Тысячу мальчишек и девчонок мечтали, смотрели на вас, как на достойного человека, отзовитесь, доведите дело до конца как мужчина. Я из Кызылорды, мы встречались, я помню, как вы достойно начинали у нас бизнес. В жизни все бывает, но остаться человеком всегда не поздно, - говорится в сообщении.

Объединенная федерация Казахстана по ММА (смешанным единоборствам) объявила в розыск своего действующего президента Алика Айдарбаева.На уточняющий вопрос в комментариях федерация ответила, что с момента назначения Айдарбаева президентом у организации образовались долги по налогам на сумму свыше 100 млн.тенге. А все попытки связаться с их руководителем и экс-акимом Мангистау оказались тщетными.Также в комментариях к Алику Айдарбаеву обратились и представители Кызылординской региональной федерации ММА.В Министерстве туризма и спорта пообещали прокомментировать ситуацию позже.Президентом Федерации MMA Казахстана Айдарбаев является с февраля 2020 года.