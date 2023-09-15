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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 3430

Федерация MMA Казахстана объявила в розыск экс-акима Мангистау Алика Айдарбаева

Объединенная федерация Казахстана по ММА (смешанным единоборствам) объявила в розыск своего действующего президента – экс-главу национальной компании «КазМунайГаз» и бывшего акима Мангистауской области Алика Айдарбаева. Заявление спортсмены разместили в Instagram.

Фото из доступных источников
Объединенная федерация Казахстана по ММА (смешанным единоборствам) объявила в розыск своего действующего президента Алика Айдарбаева.

- Тренеры и спортсмены Казахстанской Объединенной федерации ММА разыскивают действующего президента Федерации Алика Айдарбаева. Алик Серикович, просим вас выйти на связь со спортсменами! – говорится в сообщении на официальном Instagram-аккаунте федерации.


На уточняющий вопрос в комментариях федерация ответила, что с момента назначения Айдарбаева президентом у организации образовались долги по налогам на сумму свыше 100 млн.тенге. А все попытки связаться с их руководителем и экс-акимом Мангистау оказались тщетными.

Также в комментариях к Алику Айдарбаеву обратились и представители Кызылординской региональной федерации ММА.

-Уважаемый Алик Айдарбаев! 16 областных федераций ММА + вновь образовавшие области и республиканская федерация РК. Решите вопрос. Тысячу мальчишек и девчонок мечтали, смотрели на вас, как на достойного человека, отзовитесь, доведите дело до конца как мужчина. Я из Кызылорды, мы встречались, я помню, как вы достойно начинали у нас бизнес. В жизни все бывает, но остаться человеком всегда не поздно, - говорится в сообщении.


В Министерстве туризма и спорта пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Президентом Федерации MMA Казахстана Айдарбаев является с февраля 2020 года.



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Комментарии ( 2 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 20:33
montgomery,
А чему удивлятся, пока есть деньги (ну не свои кровные конечно), всё идёт по плану, потом хоть потоп... Для меня не будет новостью, что все эти лица будут фигурировать в делах...в скором времени.
 
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 montgomery (Посетители) Сегодня, 20:16
Почему я не удивлён?
 
 

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