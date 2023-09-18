Стала известна обладательница титула «Мисс Актау-2023»

- Конечно, в глубине души я надеялась на то, что выиграю, потому что это было осознанным решением - принять участие в данном конкурсе. Планов очень много, будем много работать и развиваться дальше, надеюсь, вы тоже будете свидетелями хороших результатов. Все девочки были достойны титула, все разносторонние, красивые, и каждая по-своему выделяется, но так как титул один, видимо, мне улыбнулась удача. Я благодарна всем тем, кто меня поддерживал, и так же желаю дальнейших успехов всем участницам. Отдельная благодарность организаторам конкурса, благодаря им все прошло на достойном уровне, - поделилась Актоты Жунисбекова.

«I Вице-Мисс Актау-2023» Жансая Бердимырадова

«II Вице-Мисс Актау-2023» Саржан Алдабергенова

«III Вице-Мисс Актау-2023» Акжунис Базарбай

Вчера, 17 сентября, в Доме дружбы Актау прошел ставший уже традиционным конкурс красоты «Мисс Актау-2023». Отбор на него проходил с помощью кастинга. Девушки подавали заявки онлайн на сайте, а также через Instagram-страницу конкурса. Затем прошедшие отбор девушки приглашались на живое собеседование и прошли общий оффлайн кастинг. В финал конкурса в итоге попали 10 участниц.Оценивали финалисток члены жюри, в состав которого входили: Алия Мергембаева – «Мисс Казахстан-2015», Жулдыз Дузмагамбетова – «Мисс Актау-2015», Жанна Кубышева – «Мисс Актау- 2022», Забира Жуманазарова - дизайнер и основатель дома моды «Гармония», Бекнур Бисенов - депутат маслихата Мангистауской области, и руководитель компании «Exeed» Ануар Умытжанов.Решением жюри титул «Мисс Актау-2023» был присвоен 24-летней Актоты Жунисбековой.Актоты училась в Китае и в Москве. Имеет опыт работы в крупной компании Объеденных Арабских Эмиратов. Победительница увлекается писательством и изучением французского языка, владеет 4 языками.Девушка работает моделью и мечтает путешествовать. Актоты считает, что титул «Мисс Актау-2023» предоставит ей возможность привлекать внимание к социально-значимым вещам.