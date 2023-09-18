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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:23

Просмотров: 4915

Стала известна обладательница титула «Мисс Актау-2023»

«Мисс Актау-2023» стала 24-летняя Актоты Жунисбекова, сообщили организаторы конкурса красоты.

«Мисс Актау-2023» Актоты Жунисбекова
Вчера, 17 сентября, в Доме дружбы Актау прошел ставший уже традиционным конкурс красоты «Мисс Актау-2023». Отбор на него проходил с помощью кастинга. Девушки подавали заявки онлайн на сайте, а также через Instagram-страницу конкурса. Затем прошедшие отбор девушки приглашались на живое собеседование и прошли общий оффлайн кастинг. В финал конкурса в итоге попали 10 участниц.

Оценивали финалисток члены жюри, в состав которого входили: Алия Мергембаева – «Мисс Казахстан-2015», Жулдыз Дузмагамбетова – «Мисс Актау-2015», Жанна Кубышева – «Мисс Актау- 2022», Забира Жуманазарова - дизайнер и основатель дома моды «Гармония», Бекнур Бисенов - депутат маслихата Мангистауской области, и руководитель компании «Exeed» Ануар Умытжанов.

Решением жюри титул «Мисс Актау-2023» был присвоен 24-летней Актоты Жунисбековой.

Актоты училась в Китае и в Москве. Имеет опыт работы в крупной компании Объеденных Арабских Эмиратов. Победительница увлекается писательством и изучением французского языка, владеет 4 языками.

Стала известна обладательница титула «Мисс Актау-2023»


Девушка работает моделью и мечтает путешествовать. Актоты считает, что титул «Мисс Актау-2023» предоставит ей возможность привлекать внимание к социально-значимым вещам.

- Конечно, в глубине души я надеялась на то, что выиграю, потому что это было осознанным решением - принять участие в данном конкурсе. Планов очень много, будем много работать и развиваться дальше, надеюсь, вы тоже будете свидетелями хороших результатов. Все девочки были достойны титула, все разносторонние, красивые, и каждая по-своему выделяется, но так как титул один, видимо, мне улыбнулась удача. Я благодарна всем тем, кто меня поддерживал, и так же желаю дальнейших успехов всем участницам. Отдельная благодарность организаторам конкурса, благодаря им все прошло на достойном уровне, - поделилась Актоты Жунисбекова.


Стала известна обладательница титула «Мисс Актау-2023»

«I Вице-Мисс Актау-2023» Жансая Бердимырадова


Стала известна обладательница титула «Мисс Актау-2023»

«II Вице-Мисс Актау-2023» Саржан Алдабергенова


Стала известна обладательница титула «Мисс Актау-2023»

«III Вице-Мисс Актау-2023» Акжунис Базарбай


Стала известна обладательница титула «Мисс Актау-2023»





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Комментарии ( 1 )

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 cat (Посетители) Вчера, 17:30
Умница и красавица! А главное, что к красоте прилагается высшее образование.
 
 

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