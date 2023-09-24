Мука с червями попалась жительнице Актау

- Администратор без пререканий и разбирательств предложила поменять эту упаковку муки на новую. Они даже раскрыли ее, чтобы убедиться, есть ли там насекомые или нет, - рассказала Гульмира.

По словам местной жительницы Гульмиры, на днях она приобрела две двухкилограммовых упаковки пшеничной муки первого сорта «Бейнеу» в торговом центре «Жигер» в 11А микрорайоне.На удивление, в одном из пакетов с мукой при вскрытии обнаружились черви. При этом дата изготовления была свежая.На следующий день она отправилась с мужем в супермаркет, где объяснила ситуацию и показала произведенную видеозапись.Данный инцидент, как говорит женщина, не единичный случай. Ее знакомые также приобретали муку этим летом и наткнулись на насекомых.