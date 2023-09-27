Туалетная бумага для комиссии: видео из актауской школы опровергли чиновники

- Видео ученицы 11-го класса данной школы не соответствуют действительности. Так как с целью поддержания чистоты и выполнения санитарных норм в школьных туалетах и школьной столовой регулярно выставляются чистящие средства (жидкое мыло, туалетная бумага). Ученица, снявшая видеозапись, признала, что сделала это ради шутки, - сообщили в отделе образования Актау.

В Актау школьница записала видео, в котором она радостно высказалась о появлении в учебном заведении туалетной бумаги и мыла. Видео ученица опубликовала в социальных сетях.В комментариях к посту участники обсуждения подтвердили, что в их школах тоже не было туалетной бумаги. Ролик прокомментировали в отделе образования Актау. По информации чиновников, запись была сделана 27 сентября в средней школе №3.Вместе с тем в ведомстве добавили, что комиссии с проверкой в этой школе никто не ожидал.