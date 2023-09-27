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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 531

Туалетная бумага для комиссии: видео из актауской школы опровергли чиновники

Ученица одной из школ Актау опубликовала видео о том, что в школьном туалете появились мыло и туалетная бумага к приходу комиссии. На видео девочка говорит о том, что раньше средств для личной гигиены в школе не было. Ролик прокомментировали в отделе образования Актау, заявив, что слова ученицы не соответствуют действительности, а проверки в учебном заведении не ждали.

Кадр с видеоролика
В Актау школьница записала видео, в котором она радостно высказалась о появлении в учебном заведении туалетной бумаги и мыла. Видео ученица опубликовала в социальных сетях.

В комментариях к посту участники обсуждения подтвердили, что в их школах тоже не было туалетной бумаги. Ролик прокомментировали в отделе образования Актау. По информации чиновников, запись была сделана 27 сентября в средней школе №3.

- Видео ученицы 11-го класса данной школы не соответствуют действительности. Так как с целью поддержания чистоты и выполнения санитарных норм в школьных туалетах и школьной столовой регулярно выставляются чистящие средства (жидкое мыло, туалетная бумага). Ученица, снявшая видеозапись, признала, что сделала это ради шутки, - сообщили в отделе образования Актау.


Вместе с тем в ведомстве добавили, что комиссии с проверкой в этой школе никто не ожидал.




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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 jokerok (Посетители) Сегодня, 18:50
Да да. Сказки нам тут рассказывайте. Никто не знал о проверке. Даже школьники в курсе как это работает. rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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