Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Сентября
+19...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.47 KZT
  • €1 = 503.51 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 640

Митинг рабочих в Жанаозене продолжается

Работники коммунальных компаний записали очередное видеообращение.

Встреча работников с заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Даулетжан Хасановым. Кадр видео
Сотрудники компаний «Озенинвест», «Таза су» и «Verity Group» продолжают мирный митинг. По их словам, 28 сентября они встретились с заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Даулетжан Хасановым.

- Мы же договорились месяц назад, что создадим комиссию, проверим, есть ли результат. Когда будет результат, вакантных мест будет не 88, а 200, - заявил рабочим на встрече Даулетжан Хасанов.


Работники требуют, чтобы согласно алгоритму акимата Жанаозена из компаний «Озенинвест», «Таза су» и «Verity Group», в «Озенмунайгаз» каждый квартал уходили на аутсорсинг по 40 человек.



На собрании работники предъявили, что не были приняты соответствующие решения, поэтому митинг будет продолжаться.

Напомним, перед зданием акимата Жанаозена 27 сентября собрались свыше 170 работников и записали видеообращение к правительству.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика