Митинг рабочих в Жанаозене продолжается

- Мы же договорились месяц назад, что создадим комиссию, проверим, есть ли результат. Когда будет результат, вакантных мест будет не 88, а 200, - заявил рабочим на встрече Даулетжан Хасанов.

Сотрудники компаний «Озенинвест», «Таза су» и «Verity Group» продолжают мирный митинг. По их словам, 28 сентября они встретились с заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Даулетжан Хасановым.Работники требуют, чтобы согласно алгоритму акимата Жанаозена из компаний «Озенинвест», «Таза су» и «Verity Group», в «Озенмунайгаз» каждый квартал уходили на аутсорсинг по 40 человек.На собрании работники предъявили, что не были приняты соответствующие решения, поэтому митинг будет продолжаться.Напомним, перед зданием акимата Жанаозена 27 сентября собрались свыше 170 работников и записали видеообращение к правительству.