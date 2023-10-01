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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 1219

В Актау женщине с коляской пытались запретить проезд в автобусе

Местная жительница возмутилась обслуживанием на маршруте №2. Правила проезда разъяснило руководство данного маршрута.

Фото из доступных источников
В редакцию Lada.kz с жалобой обратилась горожанка Жанар. По ее словам, она села вечером 30 сентября в автобус маршрута №2 на остановке у торгового центра «Рахат», напротив 8 микрорайона, вместе с детской коляской. На нее тут же «набросилась» кондуктор, которая запретила провозить коляску. Доехать до намеченной остановки у торгового центра «Достык» в 26 микрорайоне матери с ребенком удалось со скандалом.

В руководстве данного маршрута объяснили, что на основании приказа №349 перевозить коляску в автобусе необходимо в собранном виде. Предусмотрены места для инвалидов, но не для детских колясок, которые занимают много места, заявили там. При этом плата за них не взимается.

В данном случае на основании должностной инструкции кондуктор выполнял свои обязанности.

Также действуют правила и в отношении собак - они в обязательном порядке должны быть в наморднике и с поводком.


- Во всех автобусах у нас установлены камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать процесс. Наше население не понимает этого. Когда кондуктор пытается объяснять, люди в основном воспринимают все в штыки, - отметили в руководстве маршрута.



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Комментарии ( 2 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 17:33
С коляской ездить в автобусе можно, но так как предмет габаритный, то естественно в сложенном состоянии. Мы же не заходим в автобус с раскрытым зонтиком. Женщине можно было попросить помочь ей сложить коляску или побеспокоиться об этом заранее ещё на остановке. Ну сами посудите, зайдет в автобус три женщины с колясками и тогда все остальные будут ехать на потолке. Понимание к окружающим должно быть у людей? Зачем сразу так ершиться, трепать нервы себе и другим?
 
-1
  • Феникс
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Iron man
  • ЛШП
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 14:58
Так стоп!
Где в "приказе 349" указано что коляска должна перевозиться в собранном виде?
Если такой нормы в приказе нет, то прошу привлечь к ответственности за распространение фейков сотрудников автопарка.
 
 

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