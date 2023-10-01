В Актау женщине с коляской пытались запретить проезд в автобусе

- Во всех автобусах у нас установлены камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать процесс. Наше население не понимает этого. Когда кондуктор пытается объяснять, люди в основном воспринимают все в штыки, - отметили в руководстве маршрута.

В редакцию Lada.kz с жалобой обратилась горожанка Жанар. По ее словам, она села вечером 30 сентября в автобус маршрута №2 на остановке у торгового центра «Рахат», напротив 8 микрорайона, вместе с детской коляской. На нее тут же «набросилась» кондуктор, которая запретила провозить коляску. Доехать до намеченной остановки у торгового центра «Достык» в 26 микрорайоне матери с ребенком удалось со скандалом.В руководстве данного маршрута объяснили, что на основании приказа №349Предусмотрены места для инвалидов, но не для детских колясок, которые занимают много места, заявили там.В данном случае на основании должностной инструкции кондуктор выполнял свои обязанности.