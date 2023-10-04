Крысы в Актау! Акимат города пока не выделил средства на борьбу с грызунами

Кадр с видеоролика
В отделе ЖКХ Актауского городского акимата рассказали о планах по решению проблемы с нашествием крыс в городе.
Однако, как сообщается, вопрос финансирования данных работ пока не решен. Ведомство находится в процессе обсуждения и планирования выделения бюджетных средств.
В пресс-службе акимата не предоставили точной информации о том, когда будут известны конкретные сроки и подробности проведения этих работ.
Напомним, в конце сентября 2023 года жители Актау сообщили о нашествии крыс в городе. По словам горожане, грызуны разгуливают по набережной и даже были замечены в подъездах многоквартирных жилых домов.
Грызуны, по словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Асимы Жарылгасовой, могут выступать резервуаром для многих опасных инфекций. Борьбу с ними должны активно вести местные исполнительные органы. Чиновники должны организовать проведение тендера и путем конкурса выявить компанию, которой необходимо выделить финансирование для проведения дератизации и дезинфекции. Однако, по словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля, эти работы в Актау не проводили 10 лет, несмотря на многочисленные письма из их ведомства.
Однако, как сообщается, вопрос финансирования данных работ пока не решен. Ведомство находится в процессе обсуждения и планирования выделения бюджетных средств.
В пресс-службе акимата не предоставили точной информации о том, когда будут известны конкретные сроки и подробности проведения этих работ.
Напомним, в конце сентября 2023 года жители Актау сообщили о нашествии крыс в городе. По словам горожане, грызуны разгуливают по набережной и даже были замечены в подъездах многоквартирных жилых домов.
Грызуны, по словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Асимы Жарылгасовой, могут выступать резервуаром для многих опасных инфекций. Борьбу с ними должны активно вести местные исполнительные органы. Чиновники должны организовать проведение тендера и путем конкурса выявить компанию, которой необходимо выделить финансирование для проведения дератизации и дезинфекции. Однако, по словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля, эти работы в Актау не проводили 10 лет, несмотря на многочисленные письма из их ведомства.
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