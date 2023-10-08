Какая дорога станет платной в Мангистау с 9 октября

В соответствии с Приказом министра транспорта РК от 21 сентября 2023 года, с 8 октября запущен процесс поэтапного внедрения платных автомобильных дорог II и III технической категорий. Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции.Таким образом, с сегодняшнего дня введена платность за проезд на автодороге Павлодар-Семей-Калбатау.Последующий ввод платности за проезд планируется реализовать на пяти участках автомобильных дорог:На финальной стадии согласования находится Приказ о вводе платности на участке автомобильной дороги Уральск-Саратов.