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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:21

Просмотров: 608

Какая дорога станет платной в Мангистау с 9 октября

В АО «НК «ҚазАвтоЖол» озвучили участок автодороги в нашем регионе, за которую будет введена плата за проезд с завтрашнего дня.

Фото с сайта inbusiness.kz
В соответствии с Приказом министра транспорта РК от 21 сентября 2023 года, с 8 октября запущен процесс поэтапного внедрения платных автомобильных дорог II и III технической категорий. Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции.

Таким образом, с сегодняшнего дня введена платность за проезд на автодороге Павлодар-Семей-Калбатау.

Последующий ввод платности за проезд планируется реализовать на пяти участках автомобильных дорог:

- 9 октября — Бейнеу-Акжигит;
- 10 октября — Уральск-Самара;
- 14 октября — Павлодар-Омск;
- 16 октября — Кокшетау-Петропавловск.

Какая дорога станет платной в Мангистау с 9 октября


На финальной стадии согласования находится Приказ о вводе платности на участке автомобильной дороги Уральск-Саратов.

Легковые транспортные средства первого класса освобождены от платы. Она будет взиматься со 2-6 класса транспортных средств.

1. класс ТС (легковые) – 0 тг/км (освобождены);
2. класс ТС (автобусы до 16 мест и грузовые) от 1 до 2,5 тн – 5 тенге/км;
3. класс ТС (автобусы до 32 мест и грузовые до 5,5 тн) – 10 тенге/км;
4. автобусы (свыше 32 мест и грузовые до 10 тн) – 15 тенге/км;
5. класс ТС (грузовые от 10 до 15 тн) – 20 тенге/км;
6. класс ТС (грузовые от 15 до 25 тн) – 25тенге/км.

Предусмотрены льготные абонементы (ежемесячный и годичный):

1. для автобусов до 16 мест и грузовых от 1 до 2,5 тн – 1 МРП/месяц и 12 МРП/год;
2. для автобусов до 32 мест и грузовых до 5,5 тн – 2 МРП/месяц и 24 МРП/год;
3. для автобусов свыше 32 мест и грузовых до 10 тн – 3 МРП/месяц и 36 МРП/год;
4. для грузовых от 10 до 15 тн – 4 МРП/месяц и 48 МРП/год;
5. для грузовых от 15 до 25 тн – 5 МРП/месяц и 60 МРП/год.



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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 15:34
Да фигли мелочиться, сделайте в городе все дороги платные. Чё уж там. Дальше платные степные дороги. А потом введите налог на колеса. Потом платный выезд со двора сделать. Посадку в автомобиль каждого пассажира. Плата с каждого килограмма груза в багажнике.
Берите меня на работу я вам накидаю законов на 100лет вперёд как поэтапно людей обдирать.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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