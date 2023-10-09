Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

- В законе четко и ясно прописано, что все действия государственных органов о предоставлении информации населению обязаны учитывать действия Закона, требования его и мнение населения. Население неоднократно вас просит проводить общественные слушания только вечером, когда все приходят с работы, либо в выходные дни. Заблаговременно давать во все СМИ, не так как в этот раз сделали. Народ вам говорит прямо, что у нас есть другие центры, ДК имени Абая, например, где много людей может разместиться, - сказал один из жителей Актау.

- Нам вообще не нужны ваши услуги, есть АУЭС, они предоставляют электроэнергию. А чем вы вообще занимаетесь, за что деньги берете? Мы даже не знаем, что вообще делает ваша компания, за что мы вообще вам платим, - сетовали жители.

- Я инвалид. Есть инвалиды, которые получают маленькие пособия, я сам лично получаю 26 тысяч тенге, на что нам жить? Вот вы повышаете тариф, а пенсионерам, инвалидам как жить?, - отметил один из присутствующих.

- Публичные слушания состоялись, но дополнительно еще будем сообщать, что еще будем проводить слушания в городе Актау. Если решения нет, соответственно, дополнительно обязательно будем проводить, - заключил Жандос Салимов.

Публичные слушания проходили в будний день, 9 октября, в рабочее время - в 11 часов. Но, даже несмотря на это, актовый зал средней школы №6 был заполнен людьми. Горожане выразили возмущение по поводу того, что столь важное мероприятие проводится не в выходные, а также в маленьком помещении, учитывая социальную важность вопроса.Также присутствующие негативно восприняли информацию о том, что планируется повышением тарифа. Обстановка в актовом зале накалилась до предела. Люди выкрикивали свои возмущения и требовали признать слушания несостоявшимися, поскольку они не согласны с заявленным повышением.Слушания посетили и люди с ограниченными возможностями, которые также выступили против повышения тарифа.Несмотря на горячие споры и возмущения жителей Актау, Жандос Салимов, руководитель департамента по регулированию естественных монополий Мангистауской области, сообщил, что слушания будут считаться состоявшимися.О том, что предлагала компания «Маңғыстау Жарық» можно посмотреть в слайдах, предоставленных ниже.