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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:57

Просмотров: 992

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

В Актау по заявке ТОО «Маңғыстау Жарық» прошли общественные слушания по вопросу повышения тарифов на электроэнергию. Несмотря на то, что собравшиеся жители даже не захотели слушать доводы компании, слушания признали состоявшимися, сообщил Жандос Салимов, руководитель департамента по регулированию естественных монополий Мангистауской области.

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Публичные слушания проходили в будний день, 9 октября, в рабочее время - в 11 часов. Но, даже несмотря на это, актовый зал средней школы №6 был заполнен людьми. Горожане выразили возмущение по поводу того, что столь важное мероприятие проводится не в выходные, а также в маленьком помещении, учитывая социальную важность вопроса.

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау


- В законе четко и ясно прописано, что все действия государственных органов о предоставлении информации населению обязаны учитывать действия Закона, требования его и мнение населения. Население неоднократно вас просит проводить общественные слушания только вечером, когда все приходят с работы, либо в выходные дни. Заблаговременно давать во все СМИ, не так как в этот раз сделали. Народ вам говорит прямо, что у нас есть другие центры, ДК имени Абая, например, где много людей может разместиться, - сказал один из жителей Актау.


Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау


Также присутствующие негативно восприняли информацию о том, что планируется повышением тарифа. Обстановка в актовом зале накалилась до предела. Люди выкрикивали свои возмущения и требовали признать слушания несостоявшимися, поскольку они не согласны с заявленным повышением.

- Нам вообще не нужны ваши услуги, есть АУЭС, они предоставляют электроэнергию. А чем вы вообще занимаетесь, за что деньги берете? Мы даже не знаем, что вообще делает ваша компания, за что мы вообще вам платим, - сетовали жители.


Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау


Слушания посетили и люди с ограниченными возможностями, которые также выступили против повышения тарифа.

- Я инвалид. Есть инвалиды, которые получают маленькие пособия, я сам лично получаю 26 тысяч тенге, на что нам жить? Вот вы повышаете тариф, а пенсионерам, инвалидам как жить?, - отметил один из присутствующих.


Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау


Несмотря на горячие споры и возмущения жителей Актау, Жандос Салимов, руководитель департамента по регулированию естественных монополий Мангистауской области, сообщил, что слушания будут считаться состоявшимися.

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау


- Публичные слушания состоялись, но дополнительно еще будем сообщать, что еще будем проводить слушания в городе Актау. Если решения нет, соответственно, дополнительно обязательно будем проводить, - заключил Жандос Салимов.


Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау


Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау


О том, что предлагала компания «Маңғыстау Жарық» можно посмотреть в слайдах, предоставленных ниже.

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау

Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау




Виктория Савченко



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Скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау


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Комментарии ( 1 )

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  • Adai11
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  • Papirosso
 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:21
Не удивительно. Скорее всего, решение о повышении было принято заранее, а слушание было необходимо чтобы просто соблюсти букву протокола

Да, и "слушания состоялись" - интересно, можно ли где-нибудь ознакомиться с протоколом, особенно с его резолютивной частью о результатах слушания.
 
 

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