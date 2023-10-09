Авиакомпания Air Astana планирует вывозить казахстанцев из Израиля через Актау

- Вылет из Алматы запланирован на 08:00, вылет из Тель-Авива - 12:50 ч. по местному времени, - говорится в сообщении.

- По всем вопросам нужно обратиться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com, тел.: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp), - сообщает Комитета гражданской авиации.

В сообщении ведомства говорится, что 10 октября 2023 года авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау.В настоящее время, по информации авиакомпании Air Astana, со стороны аэропорта Тель-Авива ожидается согласование времени прибытия и вылета рейса из аэропорта.