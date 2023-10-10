Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 10 Октября
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.02 KZT
  • €1 = 502.45 KZT
  • 1 RUB = 4.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 0

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Ботаническом саду Актау

В результате пожара, произошедшего 6 октября в 10 микрорайоне Актау, пострадали два человека: 31-летняя и 51-летняя женщины. Обе отказались от госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауской областной больницы.

Фото из архива Lada.kz
Как сообщили врачи, обе пострадавшие женщины были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.

- Среди пострадавших были 31-летняя беременная женщина и 51-летняя гражданка. Женщина в возрасте 51 года была направлена на амбулаторное наблюдение после стабилизации её состояния. Что касается беременной женщины, ей было рекомендовано госпитализироваться в токсикологическое отделение для более тщательного наблюдения за её состоянием. Однако она решила отказаться от госпитализации, - сообщает пресс-служба Мангистауской областной больницы.

Напомним, пожар произошёл 6 октября в жилом комплексе «Ботанический сад», расположенном в 10 микрорайоне Актау. Возгорание случилось в магазине «Симба».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика