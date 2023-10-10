Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Ботаническом саду Актау

Фото из архива Lada.kz
Как сообщили врачи, обе пострадавшие женщины были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.
- Среди пострадавших были 31-летняя беременная женщина и 51-летняя гражданка. Женщина в возрасте 51 года была направлена на амбулаторное наблюдение после стабилизации её состояния. Что касается беременной женщины, ей было рекомендовано госпитализироваться в токсикологическое отделение для более тщательного наблюдения за её состоянием. Однако она решила отказаться от госпитализации, - сообщает пресс-служба Мангистауской областной больницы.
Напомним, пожар произошёл 6 октября в жилом комплексе «Ботанический сад», расположенном в 10 микрорайоне Актау. Возгорание случилось в магазине «Симба».
- Среди пострадавших были 31-летняя беременная женщина и 51-летняя гражданка. Женщина в возрасте 51 года была направлена на амбулаторное наблюдение после стабилизации её состояния. Что касается беременной женщины, ей было рекомендовано госпитализироваться в токсикологическое отделение для более тщательного наблюдения за её состоянием. Однако она решила отказаться от госпитализации, - сообщает пресс-служба Мангистауской областной больницы.
Напомним, пожар произошёл 6 октября в жилом комплексе «Ботанический сад», расположенном в 10 микрорайоне Актау. Возгорание случилось в магазине «Симба».
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