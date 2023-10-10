Бороться с крысами начали в Актау

- Эти работы будут проводить вдоль набережной, от микрорайона «Самал» до «Морского торгового порта Актау», а также на территории жилого массива «Приморский», села Умирзак и в новых микрорайонах – 16-ом и 17-ом. Крысы размножаются на территории города из-за неправильного обращения жителей с мусором, поэтому призываем горожан уважать окружающую среду и использовать специальные контейнеры для мусора, - сообщил Бахтияр Максатов, заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

- Мы используем дератизационные препараты только в местах, где грызуны прячутся и укрываются. Например, яд против грызунов кладём под большие камни на берегу моря, - рассказала директор производственного кооператива «Медик-гигиенист» Ольга Смирнова.