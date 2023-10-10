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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 20:16

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Бороться с крысами начали в Актау

Актауский городской акимат профинансировал работы по борьбе с грызунами после сообщений о нашествии крыс в городе. Ответственной компанией по по дератизации назначили кооператив «Медик-гигиенист». Хвостатых будут травить препаратом только в тех местах, где они обитают, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В Актау начались работы по дератизации против грызунов.

- Эти работы будут проводить вдоль набережной, от микрорайона «Самал» до «Морского торгового порта Актау», а также на территории жилого массива «Приморский», села Умирзак и в новых микрорайонах – 16-ом и 17-ом. Крысы размножаются на территории города из-за неправильного обращения жителей с мусором, поэтому призываем горожан уважать окружающую среду и использовать специальные контейнеры для мусора, - сообщил Бахтияр Максатов, заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.


По мнению специалистов, препараты, применяемые для дератизации, не представляют опасности для жизни человека и домашних животных. Работы по дератизации против грызунов охватывают в общей сложности 20 квадратных километров.

- Мы используем дератизационные препараты только в местах, где грызуны прячутся и укрываются. Например, яд против грызунов кладём под большие камни на берегу моря, - рассказала директор производственного кооператива «Медик-гигиенист» Ольга Смирнова.


Напомним, в конце сентября 2023 года жители Актау сообщили о нашествии крыс в городе. По словам горожан, грызуны разгуливают по набережной и даже были замечены в подъездах многоквартирных жилых домов.

Грызуны, по словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Асимы Жарылгасовой, могут выступать резервуаром для многих опасных инфекций. Борьбу с ними должны активно вести местные исполнительные органы. Чиновники должны организовать проведение тендера и путём конкурса выявить компанию, которой необходимо выделить финансирование для проведения дератизации и дезинфекции. Однако, по словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля, эти работы в Актау не проводили 10 лет, несмотря на многочисленные письма из их ведомства.



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Комментарии ( 1 )

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 Dikaj (Посетители) Вчера, 21:37
То клопы , то блохи , теперь крысы . Все напасти от безкультурия людей .
 
 

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