В детской школе искусств в Акшукуре стоимостью 145 миллионов тенге проведут аудиторскую проверку

В данной школе не обеспечена пожарная безопасность: отсутствуют датчики пожарной сигнализации, и даже огнетушители не установлены. Наш мониторинг, проведённый совместно с волонтёрами и представителями школы, позволил убедиться в том, что ни одному из условий, установленных в договоре на государственные закупки, не соответствует данное здание, - подчеркнул Аскар Жаксыбаев, директор филиала РОО «ADILDIK JOLY».



- В ходе уточнения бюджета акиматом Тупкараганского района на основании письма управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области от 26.04.2023 года №03-25-273 в размере расходов Тупкараганского района на 2023 год выделено 145 миллионов тенге на приобретение здания для размещения школы искусств и ветеранов села Акшукур. В соответствии с законом О государственных закупках, выделенные средства были объявлены организатором на портале государственных закупок в управлении финансов Мангистауской области два раза открытым конкурсом закупок по данному зданию и один раз способом закупок из одного источника, - сообщили в акимате.

Как рассказал Аскар Жаксыбаев, директор филиала РОО «ADILDIK JOLY», в ходе мониторинга было обнаружено, что планировка здания не соответствует техническим спецификациям, установленным в государственных закупках.Например, вместо 32 кабинетов в здании оказалось всего 19. Общественники также выразили сомнения относительно соответствия этого объекта требованиям, связанным с технической, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасностью.По его словам, назначена аудиторская проверка, которая продлится месяц.Тем временем в акимате Мангистауской области сообщили, что речь идёт о школе искусств имени Мурына жырау Сенгирбекулы, расположенной в селе Акшукур. Объект торжественно открыли к началу учебного сезона.