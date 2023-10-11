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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 14:47

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В детской школе искусств в Акшукуре стоимостью 145 миллионов тенге проведут аудиторскую проверку

В Тупкараганском районе потратили 145 миллионов тенге на приобретение здания детской школы искусств, которое, как утверждают общественные деятели, не соответствует требованиям государственных закупок. Назначена аудиторская проверка.

Фото: mangystautv.kz
Как рассказал Аскар Жаксыбаев, директор филиала РОО «ADILDIK JOLY», в ходе мониторинга было обнаружено, что планировка здания не соответствует техническим спецификациям, установленным в государственных закупках.

Например, вместо 32 кабинетов в здании оказалось всего 19. Общественники также выразили сомнения относительно соответствия этого объекта требованиям, связанным с технической, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасностью.

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В данной школе не обеспечена пожарная безопасность: отсутствуют датчики пожарной сигнализации, и даже огнетушители не установлены. Наш мониторинг, проведённый совместно с волонтёрами и представителями школы, позволил убедиться в том, что ни одному из условий, установленных в договоре на государственные закупки, не соответствует данное здание, - подчеркнул Аскар Жаксыбаев, директор филиала РОО «ADILDIK JOLY».

По его словам, назначена аудиторская проверка, которая продлится месяц.

Тем временем в акимате Мангистауской области сообщили, что речь идёт о школе искусств имени Мурына жырау Сенгирбекулы, расположенной в селе Акшукур. Объект торжественно открыли к началу учебного сезона.

- В ходе уточнения бюджета акиматом Тупкараганского района на основании письма управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области от 26.04.2023 года №03-25-273 в размере расходов Тупкараганского района на 2023 год выделено 145 миллионов тенге на приобретение здания для размещения школы искусств и ветеранов села Акшукур. В соответствии с законом О государственных закупках, выделенные средства были объявлены организатором на портале государственных закупок в управлении финансов Мангистауской области два раза открытым конкурсом закупок по данному зданию и один раз способом закупок из одного источника, - сообщили в акимате.



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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 15:13
Аудиторскую проверку не в школе искусств надо делать, а в акимате Тупкараганского района. Что за бред? Кто является конечным бенефициаром? Вот того и проверьте.
 
 

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