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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 217

Аутсайдером по освоению бюджетных средств назвали Мангистаускую область

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства назвал министерства и акиматы, которые не успевают освоить миллиарды бюджетных средств. В список аутсайдеров наравне с Атырауской и Карагандинской областями оказался и наш регион, сообщает Zakon.kz.

Фото из архива Lada.kz
По словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Мангистауской, Атырауской и Карагандинской областях, сообщает Zakon.kz.

Среди основных причин неосвоения министр отметил длительное проведение конкурсных процедур; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур.

- Расходы местных бюджетов составили девять триллионов тенге. Не исполнено - 49 миллиардов тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов около 2 триллионов тенге. На 1 октября им выделено 1 триллион 112 миллиардов тенге. Из них освоено – 98,5 процента. Не исполнено – 17 миллиардов тенге, в том числе экономия – один миллиард тенге, не освоено - 16 миллиардов тенге, - указал глава Минфина.



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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 15:21
Отличный показатель плохой работы акимата angry
И..какие последствия? Пальчиком пригрозить? Или потом галопом в последние дни конца года будут "осваивать" на что попало и как попало?
 
 

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