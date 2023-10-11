Аутсайдером по освоению бюджетных средств назвали Мангистаускую область

- Расходы местных бюджетов составили девять триллионов тенге. Не исполнено - 49 миллиардов тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов около 2 триллионов тенге. На 1 октября им выделено 1 триллион 112 миллиардов тенге. Из них освоено – 98,5 процента. Не исполнено – 17 миллиардов тенге, в том числе экономия – один миллиард тенге, не освоено - 16 миллиардов тенге, - указал глава Минфина.

По словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Мангистауской, Атырауской и Карагандинской областях, сообщает Zakon.kz.Среди основных причин неосвоения министр отметил длительное проведение конкурсных процедур; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур.