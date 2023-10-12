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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:32

Просмотров: 643

«Разбитый» автомобиль скорой помощи в Мунайлинском районе попал на видео

На кадрах видео видно, что врачам скорой помощи Мунайлинской районной больницы приходится передвигаться на морально устаревшем автомобиле. В управлении здравоохранения прокомментировали видео.

Поврежденный автомобиль
По данным управления, данный автомобиль находится на балансе ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница».




- По поводу состояния транспортного средства, задействованного в деятельности службы скорой медицинской помощи при ПМСП (по обслуживанию вызовов 4 категории срочности), сообщаем о том, что запечатленные на видеофрагменте повреждения кузова ТС появились в результате ДТП. Больницей была направлена соответствующая заявка на обеспечение новыми транспортными средствами, - рассказали в управлении здравоохранения региона.

В управлении отметили, что на данный момент соответствующая заявка находится на рассмотрении уполномоченного органа, и обеспечение новыми ТС запланировано на следующий год.



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