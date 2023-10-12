«Разбитый» автомобиль скорой помощи в Мунайлинском районе попал на видео

- По поводу состояния транспортного средства, задействованного в деятельности службы скорой медицинской помощи при ПМСП (по обслуживанию вызовов 4 категории срочности), сообщаем о том, что запечатленные на видеофрагменте повреждения кузова ТС появились в результате ДТП. Больницей была направлена соответствующая заявка на обеспечение новыми транспортными средствами, - рассказали в управлении здравоохранения региона.



По данным управления, данный автомобиль находится на балансе ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница».В управлении отметили, что на данный момент соответствующая заявка находится на рассмотрении уполномоченного органа, и обеспечение новыми ТС запланировано на следующий год.