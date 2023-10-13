Нефтяную компанию в Мангистау подарили государству: как она связана с Кайратом Боранбаевым?

фото из архива Lada.kz
В акционерном обществе (АО) Phystech II прошло внеочередное общее собрание, где было принято решение о передаче акций компании в пользу государства.
В данный момент 99,28 процента голосующих акций принадлежат ТОО «КазСтройПроект-А», еще 0,72 процента - Кайрату Боранбаеву.
Напомним, ранее сообщалось, что компания-недропользователь АО «Phystech II» нарушала права своих работников и не исполняла требования экологического законодательства. За это и другие нарушения у предприятия взыскали 1,2 млрд тенге в пользу государства.
Крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев 15 марта 2022 года был задержан сотрудниками «Агентства по финансовому мониторингу» (АФМ) в Алматы. 30 сентября 2022 в АФМ сообщили о завершении расследования уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Qazaq Gaz» Тайыра Жанұзақа. 30 декабря 2022 в суде №2 Сарыаркинского района Астаны началось рассмотрение уголовного дела в отношении Боранбаева. Боранбаев пояснил, что сделка по поставке газа на внутренний рынок является коммерческим договором купли-продажи, и ничем не отличается от тех, которые заключаются ежедневно во всех сферах экономики. 31 марта 2023 года был признан виновными по делу о хищении 14,5 млрд тенге при перепродаже российского газа нацкомпании «QazaqGaz» и приговорён к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 1 июля 2023 Апелляционный суд отменил обвинительный приговор первой инстанции, а 15 сентября 2023 Апелляционная коллегия вынесла решение назначить бизнесмену 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Акционеры приняли решение добровольно и безвозмездно передать в пользу государства 13 749 100 простых акций общества (100 процентов простых голосующих акций общества) общей оценочной стоимостью 35 миллиардов 417 миллионов 122 тысячи тенге, - сообщает KASE.
В данный момент 99,28 процента голосующих акций принадлежат ТОО «КазСтройПроект-А», еще 0,72 процента - Кайрату Боранбаеву.
Напомним, ранее сообщалось, что компания-недропользователь АО «Phystech II» нарушала права своих работников и не исполняла требования экологического законодательства. За это и другие нарушения у предприятия взыскали 1,2 млрд тенге в пользу государства.
Крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев 15 марта 2022 года был задержан сотрудниками «Агентства по финансовому мониторингу» (АФМ) в Алматы. 30 сентября 2022 в АФМ сообщили о завершении расследования уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Qazaq Gaz» Тайыра Жанұзақа. 30 декабря 2022 в суде №2 Сарыаркинского района Астаны началось рассмотрение уголовного дела в отношении Боранбаева. Боранбаев пояснил, что сделка по поставке газа на внутренний рынок является коммерческим договором купли-продажи, и ничем не отличается от тех, которые заключаются ежедневно во всех сферах экономики. 31 марта 2023 года был признан виновными по делу о хищении 14,5 млрд тенге при перепродаже российского газа нацкомпании «QazaqGaz» и приговорён к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 1 июля 2023 Апелляционный суд отменил обвинительный приговор первой инстанции, а 15 сентября 2023 Апелляционная коллегия вынесла решение назначить бизнесмену 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Оставьте свой комментарий первым.