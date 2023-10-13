"Озенмунайгаз" недополучил 60 миллиардов тенге из-за перебоев с электроэнергией в этом году

- У этих предприятий за указанный период было более 280 остановок скважин. Причем проблемы происходили на большей части месторождений, которые разрабатывают названные НДО. Среднее время остановок нефтедобычи по причине отключений электроэнергии составляет 10 часов в сутки, – пояснили в КМГ.

- Остановки происходят из-за сильного износа энергоблоков МАЭК. Генерирующие установки находятся в эксплуатации с 1960-х годов. Часть оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 выработала эксплуатационный ресурс, другая их часть приближается к полной выработке. Оборудование ТЭС (ТЭЦ-3) отработало более 60% нормативного срока службы, – озвучили проблему в КМГ.

- Если считать с 1 января 2021 года по 29 сентября 2023 года, то упущенная выгода составляет 147,5 млрд тенге за недобытые 620 тыс. тонн, – добавили в КМГ.