"Озенмунайгаз" недополучил 60 миллиардов тенге из-за перебоев с электроэнергией в этом году

фото с сайта "КазМунайГаз"
Как сообщает LS со ссылкой на "КазМунайГаз", добыча нефти на месторождениях Казахстана приостанавливалась в среднем на 10 часов в сутки из-за проблем с электроэнергией. По информации нацкомпании в ответ на официальный запрос LS, с 1 по 29 сентября 2023 года произошло 285 отключений в четырех дочерних нефтедобывающих организациях (НДО), действующих в Мангистауской и Атырауской областях.
В нацкомпании добавили, что общий недобор нефти с января по сентябрь этого года превысил 422 тыс. тонн, а с 2021 по 2023 год – более 620 тыс. тонн.
Для сравнения, в 2022 году произошло 141 отключение. При этом потери нефти составили более 106 тыс. тонн.
Сравнивая данные двух лет, в организации обратили внимание на то, что число отключений в текущем году превысило прошлогодние показатели на 144 случая, а дельта потери объемов нефти возросла почти на 316 тыс. тонн.
Говоря о финансовых потерях, в КМГ отметили, что при экспортной цене на нефть в 235-246 тыс. тенге за тонну общая сумма упущенной выгоды за недобытые 422 тыс. тонн составляет порядка 100 млрд тенге. Причем из-за проблем с электроэнергией больше всех пострадал "Озенмунайгаз", который, по подсчетам компании, в текущем году недополучил 60 млрд тенге.
В нацкомпании отметили, что внезапные и внеплановые прерывания технологического процесса приводят также к нарушению цепочки транспортировки и подготовки сырья к добыче. Например, при остановке закачки воды быстро снижается пластовое давление в нефтеносных слоях. Это приводит к массовому увеличению скважин со снижением дебита. Добывающие предприятия КМГ несут дополнительные издержки на восстановительные работы, на возобновление объемов производства к прежним показателям.
Вместе с тем для снижения зависимости от электроэнергии совместно с ENI строятся гибридная электростанция (ветровая электростанция — 77 МВт, солнечная электростанция — 50 МВт) и газовая станция на 120 МВт. За счет этого стабильное снабжение данной услугой появится в "Озенмунайгазе" и КазГПЗ. Планируемый срок завершения – 2025 год.
В "Мангистаумунайгазе" в 2014 году запущена электростанция (в 2х45 МВт) по выработке электроэнергии для нужд месторождения Каламкас. При нормальном режиме постоянно в работе находится одна газотурбинная установка в параллельном режиме с энергосистемой, вторая в резерве. Таким образом, за счет собственной генерации покрывается более 80% необходимых электрических мощностей.
Также планируется реализовать аналогичный проект на месторождении Жетыбай (в 32 МВт) и снова на Каламкасе (в 14 МВт). В результате данные недра будут автономны от внешних источников света.
Дополнительно КМГ проводит переговоры с Мангистауской региональной электросетевой компанией и KEGOC по выводу из-под действия специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) нефтепромысловых объектов "Озенмунайгаза" и подключением других промышленных потребителей региона. При успешной реализации данного технического решения часть потребителей данной дочерней структуры, питающиеся из подстанции Узень, будут выведены из-под действия САОН, предположительно, это ВЛ-110 кв Л-Карамандыбас-1, 2 с нагрузкой 30-35 МВт.
- У этих предприятий за указанный период было более 280 остановок скважин. Причем проблемы происходили на большей части месторождений, которые разрабатывают названные НДО. Среднее время остановок нефтедобычи по причине отключений электроэнергии составляет 10 часов в сутки, – пояснили в КМГ.
В нацкомпании добавили, что общий недобор нефти с января по сентябрь этого года превысил 422 тыс. тонн, а с 2021 по 2023 год – более 620 тыс. тонн.
Для сравнения, в 2022 году произошло 141 отключение. При этом потери нефти составили более 106 тыс. тонн.
Сравнивая данные двух лет, в организации обратили внимание на то, что число отключений в текущем году превысило прошлогодние показатели на 144 случая, а дельта потери объемов нефти возросла почти на 316 тыс. тонн.
- Остановки происходят из-за сильного износа энергоблоков МАЭК. Генерирующие установки находятся в эксплуатации с 1960-х годов. Часть оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 выработала эксплуатационный ресурс, другая их часть приближается к полной выработке. Оборудование ТЭС (ТЭЦ-3) отработало более 60% нормативного срока службы, – озвучили проблему в КМГ.
Говоря о финансовых потерях, в КМГ отметили, что при экспортной цене на нефть в 235-246 тыс. тенге за тонну общая сумма упущенной выгоды за недобытые 422 тыс. тонн составляет порядка 100 млрд тенге. Причем из-за проблем с электроэнергией больше всех пострадал "Озенмунайгаз", который, по подсчетам компании, в текущем году недополучил 60 млрд тенге.
- Если считать с 1 января 2021 года по 29 сентября 2023 года, то упущенная выгода составляет 147,5 млрд тенге за недобытые 620 тыс. тонн, – добавили в КМГ.
В нацкомпании отметили, что внезапные и внеплановые прерывания технологического процесса приводят также к нарушению цепочки транспортировки и подготовки сырья к добыче. Например, при остановке закачки воды быстро снижается пластовое давление в нефтеносных слоях. Это приводит к массовому увеличению скважин со снижением дебита. Добывающие предприятия КМГ несут дополнительные издержки на восстановительные работы, на возобновление объемов производства к прежним показателям.
Вместе с тем для снижения зависимости от электроэнергии совместно с ENI строятся гибридная электростанция (ветровая электростанция — 77 МВт, солнечная электростанция — 50 МВт) и газовая станция на 120 МВт. За счет этого стабильное снабжение данной услугой появится в "Озенмунайгазе" и КазГПЗ. Планируемый срок завершения – 2025 год.
В "Мангистаумунайгазе" в 2014 году запущена электростанция (в 2х45 МВт) по выработке электроэнергии для нужд месторождения Каламкас. При нормальном режиме постоянно в работе находится одна газотурбинная установка в параллельном режиме с энергосистемой, вторая в резерве. Таким образом, за счет собственной генерации покрывается более 80% необходимых электрических мощностей.
Также планируется реализовать аналогичный проект на месторождении Жетыбай (в 32 МВт) и снова на Каламкасе (в 14 МВт). В результате данные недра будут автономны от внешних источников света.
Дополнительно КМГ проводит переговоры с Мангистауской региональной электросетевой компанией и KEGOC по выводу из-под действия специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) нефтепромысловых объектов "Озенмунайгаза" и подключением других промышленных потребителей региона. При успешной реализации данного технического решения часть потребителей данной дочерней структуры, питающиеся из подстанции Узень, будут выведены из-под действия САОН, предположительно, это ВЛ-110 кв Л-Карамандыбас-1, 2 с нагрузкой 30-35 МВт.