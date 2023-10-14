Сколько дней обычно гостят туристы в Мангистау

Обследования проводились в январе и июле этого года. В них приняли участие 22,4 тысячи иностранцев из 66 стран. 16,9 тысячи из них прибыли в Казахстан в личных целях, остальные 5,4 тысячи - в командировку. Наибольшее количество посетителей были из России, Узбекистана и Кыргызстана.По посещаемым местам больше всего визитов было в Астану, Алматы и Мангистаускую область. 31 процент туристов посетили курортные зоны, из них наибольшее количество выбрали Алматинский горный кластер - 57,7 процента, еще 14,7 процента - наш регион.В основном, посетители пользовались для поездок железнодорожным транспортом (31,5 процента), воздушным (30,4 процента) и международным автобусом (22,8 процента), а останавливались бесплатно у родственников или знакомых (52,3 процента), гостиницах (24,9 процента), съёмных квартирах и домах (18,4 процента) и в других местах размещения (4,4 процента).Общие расходы въездных посетителей составили 3,6 миллиарда тенге. По целям поездки распределились следующим образом: в личных целях - 2,4 миллиарда тенге, в деловых и профессиональных целях - 1,1 миллиарда тенге.Основной статьёй расходов посетителей являлись транспортные расходы на международные перевозки и внутри Казахстана - 53,8 процента и питание - 15,3 процента. Незначительная часть расходов приходилась на проживание в местах размещения - 13 процента, покупку товаров - 13,7 процента.