Нужны ли права? Вопрос задали доставщики еды на скутерах в Актау

- Они спросили возраст и документы на транспортное средство. Я показал копию. Затем они попросили права, на что я сказал, что их нет, так как объём двигателя у моего скутера 49,9 кубических сантиметра. Мне сообщили, что необходимо иметь права категории А1, и меня отпустили. Прошу разъяснить, нужны всё-таки права или нет? - интересуется один из владельцев скутера Ермек.

В редакцию Lada.kz обратились владельцы мопедов. С их слов, они приобрели скутеры с объёмом двигателя 49,9 кубических сантиметров и с недавнего времени занимаются доставкой быстрого питания.На этой неделе в районе центрального рынка вечером их остановили полицейские и потребовали водительские права.В департаменте полиции региона сообщили, что водителям мопедов,, как и регистрация транспортного средства.На мопеды жеи регистрация транспортного средства.На скутеры