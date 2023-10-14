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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 885

Нужны ли права? Вопрос задали доставщики еды на скутерах в Актау

Необходимы ли водительские права для вождения мопеда, ответили в департаменте полиции региона.

Фото предоставил водитель скутера Ермек
В редакцию Lada.kz обратились владельцы мопедов. С их слов, они приобрели скутеры с объёмом двигателя 49,9 кубических сантиметров и с недавнего времени занимаются доставкой быстрого питания.

На этой неделе в районе центрального рынка вечером их остановили полицейские и потребовали водительские права.

- Они спросили возраст и документы на транспортное средство. Я показал копию. Затем они попросили права, на что я сказал, что их нет, так как объём двигателя у моего скутера 49,9 кубических сантиметра. Мне сообщили, что необходимо иметь права категории А1, и меня отпустили. Прошу разъяснить, нужны всё-таки права или нет? - интересуется один из владельцев скутера Ермек.


В департаменте полиции региона сообщили, что водителям мопедов, с объём двигателей ниже 50 кубических сантиметров, права не нужны, как и регистрация транспортного средства.

На мопеды же с объёмом двигателя до 125 кубических сантиметров необходимы права категории А1 и регистрация транспортного средства.

На скутеры с большим объёмом двигателя уже требуются права категории А.



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Комментарии ( 3 )

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  • Bass66
 Purins (Посетители) Сегодня, 19:10
Не нужно иметь права. А скакать с одной полосы на другую можно? Уже сколько по сбивали....
 
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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 18:48
Цитата: tim77712
А как же так что теперь водить электросамокат на автодороге требуются права с любой категорией?)


А электросамокатчикам в особенности и еще возраст сделать с 21 года
 
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  • Papirosso
  • kolu411
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 17:15
А как же так что теперь водить электросамокат на автодороге требуются права с любой категорией?)
 
 

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