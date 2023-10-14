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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:42

Просмотров: 261

Насколько увеличился экспорт нефти из порта Актау

Показатели за девять месяцев этого года предоставили в АО НК «КазМунайГаз».

Фото предоставили в АО НК «КазМунайГаз»
В январе-сентябре объём транспортировки казахстанской нефти из порта Актау на экспорт составил 2 миллиона 484,8 тысяч тонн. Это на 864 тысячи тонн, или на 53 процента, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, объём транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 870 тысяч тонн и составил 990,2 тысяч тонн. По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружено 1 миллион 494,6 тысяч тонн казахстанской нефти, что на 5,9 тысяч тонн меньше по сравнению с показателем за девять месяцев 2022 года.

Насколько увеличился экспорт нефти из порта Актау


В прошлом году глава Казахстана поручил увеличить объём транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК «КазМунайГаз» и государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики «SOCAR» заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан».

Насколько увеличился экспорт нефти из порта Актау



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