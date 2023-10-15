Актау сняли из космоса

Кадр видео
Видео Актау и акватории Каспийского моря космонавт-испытатель опубликовал на своей странице в Instagram.
Пользователи в комментариях выразили восхищение.
Напомним, в 2020 году Олег Артемьев снял пыльную бурю в Мангистау с борта МКС.
В 2022 году космонавт снял Мангистау с орбитальной станции.
- Привет, Казахстан! Узнаёте свой родной Актау? Hello, Aktau, Kazakhstan, - написал под постом Олег Артемьев.
Пользователи в комментариях выразили восхищение.
Напомним, в 2020 году Олег Артемьев снял пыльную бурю в Мангистау с борта МКС.
В 2022 году космонавт снял Мангистау с орбитальной станции.
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