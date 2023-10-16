В дверь постучал участковый в Актау: Что делать?

Впускать или не впускать участкового в квартиру?

- Чтобы выяснить обстоятельства, в связи с которыми наведался участковый, либо человек не желает его впускать в квартиру, необходимо выйти на лестничную клетку и объясниться друг с другом, - отметил Айбек Суюндуков.

В каких случаях участковые могут зайти без согласия хозяев квартир?

- К примеру, если поступило сообщение от соседей, что в вашей квартире происходит драка или бытовое насилие, либо издаются возгласы о помощи, то полицейские может без разрешения войти в квартиру, - говорит адвокат.

Куда можно обратиться, если считаешь действия участковых неправомерными?

Для начала, рекомендует адвокат, требуется позвонить в полицию, и убедиться, что в действительности по вашему адресу проживания направлены сотрудники полиции и только потом открывать двери.Это исключительно право гражданина. В силу 25 статьи Конституции жилище неприкосновенно. Проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допускается лишь в случаях и в порядке, установленных законом.Участковый инспектор полиции и его помощник в пределах своей компетенции в целях обеспечения безопасности и правопорядка на вверенном административном участке может зайти в квартиру либо помещение против воли при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается уголовное или административное правонарушение, произошел несчастный случай, с целью принятия мер, направленных на их устранение.Вместе с тем, оказывать физическое сопротивление участковому инспектору и его помощнику человек не вправе. К представителям правоохранительных органов должно быть базовое чувство уважения.При наличии жалоб на действия/бездействия участкового инспектора и его помощника, можно обратиться в территориальные подразделения управления собственной безопасности, либо по телефону доверия МВД РК 1402.