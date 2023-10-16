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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:46

Просмотров: 399

В дверь постучал участковый в Актау: Что делать?

Житель Актау пожаловался на то, что в его квартиру без разрешения «ворвался» участковый вместе с соседкой, которые толком даже не объяснили гражданину, что или кого искали в его квартире. А после того, как выяснилось, что ничего не нашли, даже не извинились. Рекомендации по вопросам: впускать ли участкового и могут ли они зайти без согласия хозяина квартиры, предоставил партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assaouva» Айбек Суюндуков.

Фото департамента полиции Астаны со страницы в Facebook
Для начала, рекомендует адвокат, требуется позвонить в полицию, и убедиться, что в действительности по вашему адресу проживания направлены сотрудники полиции и только потом открывать двери.

Впускать или не впускать участкового в квартиру?


Это исключительно право гражданина. В силу 25 статьи Конституции жилище неприкосновенно. Проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допускается лишь в случаях и в порядке, установленных законом.

- Чтобы выяснить обстоятельства, в связи с которыми наведался участковый, либо человек не желает его впускать в квартиру, необходимо выйти на лестничную клетку и объясниться друг с другом, - отметил Айбек Суюндуков.


В дверь постучал участковый в Актау: Что делать?


В каких случаях участковые могут зайти без согласия хозяев квартир?


Участковый инспектор полиции и его помощник в пределах своей компетенции в целях обеспечения безопасности и правопорядка на вверенном административном участке может зайти в квартиру либо помещение против воли при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается уголовное или административное правонарушение, произошел несчастный случай, с целью принятия мер, направленных на их устранение.

- К примеру, если поступило сообщение от соседей, что в вашей квартире происходит драка или бытовое насилие, либо издаются возгласы о помощи, то полицейские может без разрешения войти в квартиру, - говорит адвокат.


Вместе с тем, оказывать физическое сопротивление участковому инспектору и его помощнику человек не вправе. К представителям правоохранительных органов должно быть базовое чувство уважения.

В дверь постучал участковый в Актау: Что делать?


Куда можно обратиться, если считаешь действия участковых неправомерными?


При наличии жалоб на действия/бездействия участкового инспектора и его помощника, можно обратиться в территориальные подразделения управления собственной безопасности, либо по телефону доверия МВД РК 1402.



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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 09:11
Представителям правоохранительных органов должно быть базовое чувство уважения - а как найти данное чувство devil
 
 

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