Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 15 Октября
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.98 KZT
  • €1 = 502.21 KZT
  • 1 RUB = 4.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 0

Сколько новых рабочих мест появится в Жанаозене

Вопрос трудоустройства местного населения затронул председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев на встрече с лидерами профсоюзов Жанаозена, передает пресс-служба национальной нефтегазовой компании.

Фото пресс-службы АО «НК «КазМунайГаз»
Ежегодная традиционная встреча прошла с руководителями профсоюзов и представителями трудовых коллективов дочерних зависимых организаций (ДЗО) Жанаозена. Магзум Мирзагалиев ответил на волнующие вопросы и вместе с активом наметил планы по дальнейшему взаимодействию нацкомпании с общественными институтами.

Спикер проинформировал руководителей профсоюзных организаций о мерах, принимаемых компанией по выполнению производственных программ и сохранению социальной стабильности в трудовых коллективах, а также поздравил их с прошедшим Днём профессиональных союзов РК.

Магзум Мирзагалиев напомнил, что осенью 2022 года при аналогичной встрече были обсуждены, в частности, проблемные вопросы и выработаны предложения, касающиеся благосостояния населения как города Жанаозен, так и Мангистауского региона в целом.

Председатель правления детально ознакомил лидеров профсоюзов по поводу проделанной нацкомпанией работы за год.

Сколько новых рабочих мест появится в Жанаозене


Так, для решения вопроса дефицита питьевой воды, озвученной год назад в качестве ключевой проблемы региона, в сентябре был дан старт строительству опреснительного завода. На этапе строительства планируется создание новых 242 рабочих мест, а с запуском завода в 2024 году будут трудоустроены 116 постоянных работников. Уже сейчас, для проведения подготовительных работ осуществляется найм до 80 единиц из числа безработных. Помимо этого, в текущем году расширят магистральный водовод «Астрахань-Мангышлак», его суточная пропускная способность вырастет на 60 тысяч кубометров - до 170 тысяч кубометров в сутки.

Годом ранее профсоюзами также поднимался вопрос по обеспечению стабильных поставок электроэнергии. По данному направлению в июне 2023 года подписано соглашение с итальянской компанией ENI о совместной реализации проекта строительства в Мангистауской области гибридной (ветер+солнце+газ) электростанции мощностью 120 МВт. Реализация проекта исключит риски аварийных остановок на производстве и обеспечит создание новых рабочих мест.

Кроме того, Магзум Мирзагалиев сообщил, что идет активная реализация проекта по постройке нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене, завершение которого планируется в 2026 году. Создание новых рабочих мест как на этапе строительства, так и в период эксплуатации ГПЗ также позитивно повлияет и на социальную стабильность в городе.

Сколько новых рабочих мест появится в Жанаозене


Одновременно было сказано об индексации зарплаты в АО «Озенмунайгазе» (ОМГ), внесении изменений в ЕСОТ (Единую систему оплаты труда в КМГ), продолжении реализации образовательного проекта «Жарқын болашақ», а также ряде других предпринятых мер. Проинформировав, таким образом, о решении большей части поднятых в прошлом году проблем, спикер отметил, что у компании и профсоюзов общая задача - защита социально-трудовых прав и интересов трудящихся, продолжение скоординированной работы над повышением уровня жизни людей, создание условий для эффективного экономического развития региона.

Вместе с тем, он подчеркнул, что на повестке дня остро стоят вопросы развития культуры производства, соблюдения технологических регламентов, соблюдения производственной трудовой дисциплины. Задача первейшей важности - необходимость повышения нефтедобычи, для её решения нужно приложить максимум усилий.

- В этой связи жду от профсоюзов активного вовлечения. Эту проблему можно решить только на местах - путем системной работы с трудовыми коллективами, - подчеркнул глава КМГ.


В течение трех дней, прошедших в формате общей тренинговой сессии с элементами командообразования, с применением инструментов фасилитации и командного коучинга, профсоюзным деятелям была предоставлена возможность открыто обсудить с руководством КМГ вопросы и проблемы, перспективы развития ДЗО и пути повышения социального благополучия в регионах присутствия нацкомпании.

Руководители профсоюзов высоко оценили результаты подобных встреч, которые способствуют налаживанию и поддержке живых коммуникаций между руководством и представителями трудовых коллективов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика