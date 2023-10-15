Сколько новых рабочих мест появится в Жанаозене

- В этой связи жду от профсоюзов активного вовлечения. Эту проблему можно решить только на местах - путем системной работы с трудовыми коллективами, - подчеркнул глава КМГ.

Ежегодная традиционная встреча прошла с руководителями профсоюзов и представителями трудовых коллективов дочерних зависимых организаций (ДЗО) Жанаозена. Магзум Мирзагалиев ответил на волнующие вопросы и вместе с активом наметил планы по дальнейшему взаимодействию нацкомпании с общественными институтами.Спикер проинформировал руководителей профсоюзных организаций о мерах, принимаемых компанией по выполнению производственных программ и сохранению социальной стабильности в трудовых коллективах, а также поздравил их с прошедшим Днём профессиональных союзов РК.Магзум Мирзагалиев напомнил, что осенью 2022 года при аналогичной встрече были обсуждены, в частности, проблемные вопросы и выработаны предложения, касающиеся благосостояния населения как города Жанаозен, так и Мангистауского региона в целом.Председатель правления детально ознакомил лидеров профсоюзов по поводу проделанной нацкомпанией работы за год.Так, для решения вопроса дефицита питьевой воды, озвученной год назад в качестве ключевой проблемы региона, в сентябре был дан старт строительству опреснительного завода. На этапе строительства планируется создание новых 242 рабочих мест, а с запуском завода в 2024 году будут трудоустроены 116 постоянных работников. Уже сейчас, для проведения подготовительных работ осуществляется найм до 80 единиц из числа безработных. Помимо этого, в текущем году расширят магистральный водовод «Астрахань-Мангышлак», его суточная пропускная способность вырастет на 60 тысяч кубометров - до 170 тысяч кубометров в сутки.Годом ранее профсоюзами также поднимался вопрос по обеспечению стабильных поставок электроэнергии. По данному направлению в июне 2023 года подписано соглашение с итальянской компанией ENI о совместной реализации проекта строительства в Мангистауской области гибридной (ветер+солнце+газ) электростанции мощностью 120 МВт. Реализация проекта исключит риски аварийных остановок на производстве и обеспечит создание новых рабочих мест.Кроме того, Магзум Мирзагалиев сообщил, что идет активная реализация проекта по постройке нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене, завершение которого планируется в 2026 году. Создание новых рабочих мест как на этапе строительства, так и в период эксплуатации ГПЗ также позитивно повлияет и на социальную стабильность в городе.Одновременно было сказано об индексации зарплаты в АО «Озенмунайгазе» (ОМГ), внесении изменений в ЕСОТ (Единую систему оплаты труда в КМГ), продолжении реализации образовательного проекта «Жарқын болашақ», а также ряде других предпринятых мер. Проинформировав, таким образом, о решении большей части поднятых в прошлом году проблем, спикер отметил, что у компании и профсоюзов общая задача - защита социально-трудовых прав и интересов трудящихся, продолжение скоординированной работы над повышением уровня жизни людей, создание условий для эффективного экономического развития региона.Вместе с тем, он подчеркнул, что на повестке дня остро стоят вопросы развития культуры производства, соблюдения технологических регламентов, соблюдения производственной трудовой дисциплины. Задача первейшей важности - необходимость повышения нефтедобычи, для её решения нужно приложить максимум усилий.В течение трех дней, прошедших в формате общей тренинговой сессии с элементами командообразования, с применением инструментов фасилитации и командного коучинга, профсоюзным деятелям была предоставлена возможность открыто обсудить с руководством КМГ вопросы и проблемы, перспективы развития ДЗО и пути повышения социального благополучия в регионах присутствия нацкомпании.Руководители профсоюзов высоко оценили результаты подобных встреч, которые способствуют налаживанию и поддержке живых коммуникаций между руководством и представителями трудовых коллективов.