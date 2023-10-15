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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:27

Просмотров: 690

Детскую площадку просят сделать жители Актау

С просьбой оборудовать игровую площадку для детей обратились жители 6 микрорайона.

Фото жителей 6 микрорайона
Большая территория у домов №21, №22 и №23 огорожена еще с советского периода, как утверждают жители 6 микрорайона.

Детскую площадку просят сделать жители Актау


- Здесь когда-то была большая горка. Сюда приходили дети даже из других микрорайонов. Участок пустует. Валяются бетонные глыбы, - говорят жители 6 микрорайона.


Детскую площадку просят сделать жители Актау


В отделе ЖКХ городского акимата сообщили, что в ходе проведения работ по благоустройству в 2020 году была обновлена детская площадка у дома №22.

- Установить новую площадку по запросу жителей мы не можем, так как количество площадок в этом году ограничено. Их будут устанавливать поэтапно в тех микрорайонах, где нет площадок, - заверили в акимате.


Детскую площадку просят сделать жители Актау


Жители могут принять участие в проекте «Бюджет народного участия» в следующем году. За счет государственных средств горожане могут самостоятельно благоустроить территорию своего двора.



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Комментарии ( 1 )

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 Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 23:19
крутая горка там была. В 90-е туда из 7 мкр ходили кататься. Столько прибамбасов на ней было - практически тренажер подготовки космонавтов. Теперь такие не делают =(

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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