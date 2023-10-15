Детскую площадку просят сделать жители Актау

- Здесь когда-то была большая горка. Сюда приходили дети даже из других микрорайонов. Участок пустует. Валяются бетонные глыбы, - говорят жители 6 микрорайона.

- Установить новую площадку по запросу жителей мы не можем, так как количество площадок в этом году ограничено. Их будут устанавливать поэтапно в тех микрорайонах, где нет площадок, - заверили в акимате.

Большая территория у домов №21, №22 и №23 огорожена еще с советского периода, как утверждают жители 6 микрорайона.В отделе ЖКХ городского акимата сообщили, что в ходе проведения работ по благоустройству в 2020 году была обновлена детская площадка у дома №22.Жители могут принять участие в проекте «Бюджет народного участия» в следующем году. За счет государственных средств горожане могут самостоятельно благоустроить территорию своего двора.