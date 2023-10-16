В Актау около ста матросов Военно-морских сил простились с боевым знаменем части

- Вы с честью выполнили свой воинский долг. Представляли вооруженные силы страны на государственных и международных мероприятиях. Принимали активное участия в крупномасштабных учениях, таких как «Батыл Тойтарыс-2023», где продемонстрировали отличные результаты по боевой подготовке. Вам выпала честь стать участниками совместных военно-морских учений «Хазри-2023». Впереди у вас новая дорога. Уверен, что вы справитесь со всеми испытаниями в жизни. Гордитесь службой в Военно-морских силах нашей страны, - сказал контр-адмирал Сакен Бекжанов, главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК.

С боевым знаменем простились около 100 человек, чья служба по призыву завершилась.За усердие, проявленное на службе, многие солдаты получили знаки отличия, грамоты. Всем вручили памятные подарки.С боевым знаменем прощались под звуки оркестра военных моряков. И по традиции, перед увольняемыми солдатами срочной службы торжественным маршем прошел личный состав всех подразделений.В пресс-службе отметили, что за осенний призыв из воинских частей, дислоцированных в Актауском гарнизоне, будут уволены в запас около 1 500 военнослужащих срочной службы.