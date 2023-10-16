В Актау около ста матросов Военно-морских сил простились с боевым знаменем части

Церемония награждения. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона
С боевым знаменем простились около 100 человек, чья служба по призыву завершилась.
За усердие, проявленное на службе, многие солдаты получили знаки отличия, грамоты. Всем вручили памятные подарки.
С боевым знаменем прощались под звуки оркестра военных моряков. И по традиции, перед увольняемыми солдатами срочной службы торжественным маршем прошел личный состав всех подразделений.
В пресс-службе отметили, что за осенний призыв из воинских частей, дислоцированных в Актауском гарнизоне, будут уволены в запас около 1 500 военнослужащих срочной службы.
За усердие, проявленное на службе, многие солдаты получили знаки отличия, грамоты. Всем вручили памятные подарки.
- Вы с честью выполнили свой воинский долг. Представляли вооруженные силы страны на государственных и международных мероприятиях. Принимали активное участия в крупномасштабных учениях, таких как «Батыл Тойтарыс-2023», где продемонстрировали отличные результаты по боевой подготовке. Вам выпала честь стать участниками совместных военно-морских учений «Хазри-2023». Впереди у вас новая дорога. Уверен, что вы справитесь со всеми испытаниями в жизни. Гордитесь службой в Военно-морских силах нашей страны, - сказал контр-адмирал Сакен Бекжанов, главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК.
С боевым знаменем прощались под звуки оркестра военных моряков. И по традиции, перед увольняемыми солдатами срочной службы торжественным маршем прошел личный состав всех подразделений.
В пресс-службе отметили, что за осенний призыв из воинских частей, дислоцированных в Актауском гарнизоне, будут уволены в запас около 1 500 военнослужащих срочной службы.
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