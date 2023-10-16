Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 16 Октября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.98 KZT
  • €1 = 502.21 KZT
  • 1 RUB = 4.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 210

В Актау около ста матросов Военно-морских сил простились с боевым знаменем части

На пирсе Военно-морских сил в Актау прошла торжественная церемония увольнения в запас военнослужащих дивизиона разнородных кораблей, комендантской роты, а также десантно-штурмового батальона морской пехоты. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Церемония награждения. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона
С боевым знаменем простились около 100 человек, чья служба по призыву завершилась.

За усердие, проявленное на службе, многие солдаты получили знаки отличия, грамоты. Всем вручили памятные подарки.

- Вы с честью выполнили свой воинский долг. Представляли вооруженные силы страны на государственных и международных мероприятиях. Принимали активное участия в крупномасштабных учениях, таких как «Батыл Тойтарыс-2023», где продемонстрировали отличные результаты по боевой подготовке. Вам выпала честь стать участниками совместных военно-морских учений «Хазри-2023». Впереди у вас новая дорога. Уверен, что вы справитесь со всеми испытаниями в жизни. Гордитесь службой в Военно-морских силах нашей страны, - сказал контр-адмирал Сакен Бекжанов, главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК.


С боевым знаменем прощались под звуки оркестра военных моряков. И по традиции, перед увольняемыми солдатами срочной службы торжественным маршем прошел личный состав всех подразделений.

В Актау около ста матросов Военно-морских сил простились с боевым знаменем части


В пресс-службе отметили, что за осенний призыв из воинских частей, дислоцированных в Актауском гарнизоне, будут уволены в запас около 1 500 военнослужащих срочной службы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика