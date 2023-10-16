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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:35

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Мангистауский департамент госсанэпидконтроля предостерегает родителей от покупки вредных игрушек

На что обращать внимание при покупке игрушек для детей? Как отличить хороший товар от некачественного? Свои рекомендации по этим вопросам дал Асылбек Шаров, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

фото pixabay
Любой ребенок взрослеет и развивает свое мышление посредством игрушек. В большинстве случаев, как сказал врач-эпидемиолог, родители покупают своему ребенку игрушки, не проверив их качество.

- Родитель, бездумно покупающий различные игрушки, может даже не осознавать, насколько они опасны для детей. Между тем, некоторые игрушки оказывают негативное влияние на здоровье, психологию и развитие детей. Выбор игрушек для ребенка требует от родителей максимальной аккуратности и ответственности. При покупке детских игрушек следует обратить внимание на их запах, вид и окраску. Не должно быть острых, неприятных, посторонних запахов, изгибов, острых граней, ударов. Попробуйте протереть игрушку влажной салфеткой или пальцем, если на салфетке или пальце осталась краска, то такую игрушку не следует покупать, - рекомендует врач-эпидемиолог.


Со слов Асылбека Шарова, маркировка детских игрушек должна содержать следующие сведения:
- наименование, страна производителя, место изготовления;
- адрес производителя;
- товарный знак производителя;
- уход за игрушками (при необходимости);
- дата выпуска (месяц, год), срок хранения.
Игрушки должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек».

Что нужно знать при покупке игрушек!

Игрушки необходимо приобретать в специализированных магазинах игрушек, прошедших специальную проверку с документом, удостоверяющим качество и соответствие.

- В случае, если маркировка не прописана полностью, можно получить информацию от продавца, и он обязан предоставить потребителю полную и достоверную информацию о товаре. От этой информации напрямую зависит состояние здоровья ребенка. Ознакомившись со всеми этой информацией, вы будете уверены, что получаете качественный и безопасный товар, - резюмировал врач-эпидемиолог.



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