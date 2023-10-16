Мангистауский департамент госсанэпидконтроля предостерегает родителей от покупки вредных игрушек

- Родитель, бездумно покупающий различные игрушки, может даже не осознавать, насколько они опасны для детей. Между тем, некоторые игрушки оказывают негативное влияние на здоровье, психологию и развитие детей. Выбор игрушек для ребенка требует от родителей максимальной аккуратности и ответственности. При покупке детских игрушек следует обратить внимание на их запах, вид и окраску. Не должно быть острых, неприятных, посторонних запахов, изгибов, острых граней, ударов. Попробуйте протереть игрушку влажной салфеткой или пальцем, если на салфетке или пальце осталась краска, то такую игрушку не следует покупать, - рекомендует врач-эпидемиолог.

- В случае, если маркировка не прописана полностью, можно получить информацию от продавца, и он обязан предоставить потребителю полную и достоверную информацию о товаре. От этой информации напрямую зависит состояние здоровья ребенка. Ознакомившись со всеми этой информацией, вы будете уверены, что получаете качественный и безопасный товар, - резюмировал врач-эпидемиолог.

Любой ребенок взрослеет и развивает свое мышление посредством игрушек. В большинстве случаев, как сказал врач-эпидемиолог, родители покупают своему ребенку игрушки, не проверив их качество.- наименование, страна производителя, место изготовления;- адрес производителя;- товарный знак производителя;- уход за игрушками (при необходимости);- дата выпуска (месяц, год), срок хранения.Игрушки должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек».Игрушки необходимо приобретать в специализированных магазинах игрушек, прошедших специальную проверку с документом, удостоверяющим качество и соответствие.